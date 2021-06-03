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Малиновский: Хорошо отработали моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией

Национальная сборная Украины
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Товарищеский матч состоится сегодня, 3 июня

Малиновский: Хорошо отработали моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему матчу с Северной Ирландией.

"Хорошую работу сделали в первые дни, на "Металлисте" хорошо отработали, пробовали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией.

Были неплохие нагрузки, но потом была легкая тренировка. Думаю, тренерский штаб так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии", - сказал Малиновский.

Напомним, что товарищеский матч между сборной Украины и Северной Ирландией состоится сегодня, 3 июня. Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21:00.

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В статье: Украина Северная Ирландия Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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