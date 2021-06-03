Малиновский: Хорошо отработали моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему матчу с Северной Ирландией.

"Хорошую работу сделали в первые дни, на "Металлисте" хорошо отработали, пробовали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией.

Были неплохие нагрузки, но потом была легкая тренировка. Думаю, тренерский штаб так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии", - сказал Малиновский.