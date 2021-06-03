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Кривцов: Хотим показать игру, за которую нас полюбили болельщики
Национальная команда готовится к чемпионату Европы
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал подготовку национальной команды к чемпионату Европы.
"Мы сейчас целенаправленно готовимся к чемпионату Европы. Дни пролетают быстро, свободного времени не так много, все время занято тренировками или теоретическими занятиями.
Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки", - сказал Кривцов.
Напомним, что сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборной Украины и Северной Ирландией. Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21:00.
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