Кривцов: Хотим показать игру, за которую нас полюбили болельщики

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал подготовку национальной команды к чемпионату Европы.

"Мы сейчас целенаправленно готовимся к чемпионату Европы. Дни пролетают быстро, свободного времени не так много, все время занято тренировками или теоретическими занятиями.

Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки", - сказал Кривцов.