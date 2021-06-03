Без лидера Динамо и финалиста ЛЧ. Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией

Сегодня, 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" сборная Украины проведет свой второй контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Северной Ирландии.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Виталий Миколенко, 17. Богдан Леднев, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в заявку на матч с британцами не попали Виктор Цыганков, Эдуард Соболь, Александр Тымчик и Александр Зинченко.

Отметим, что на игру с Северной Ирландией заявили Богдана Леднева.

Напомним, что матч Украина - Северная Ирландия начнется в 21:00.