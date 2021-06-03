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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме сборная Украина сыграет против Северной Ирландии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч пройдет сегодня, 3 июня

Стало известно, в какой форме сборная Украина сыграет против Северной Ирландии

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландией.

Поединок пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.

Сборная Украины выйдет на матч в синем комплекте формы (вратарь — в красном). Команда Северной Ирландии сыграет в белом комплекте (вратарь — в желтом).

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Стало известно, в какой форме сборная Украина сыграет против Северной Ирландии - изображение 1

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В статье: Украина Северная Ирландия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2021 в 13:41
Шмаття не цікавить, а на форму подивимось під час матчу.
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vgolovan (полтава)
03.06.2021 в 12:28
очень важная информация-нужно играть в желтых шортах что бы после игры было не так заметно что опять обосрались
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Динамiт (Василькiв)
03.06.2021 в 13:16
Я так зрозумiв, що ти й зимою в жовтих шортах ходиш !
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0
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vgolovan (полтава)
03.06.2021 в 13:57
если у тебя сейчас зима тогда все хорошо
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