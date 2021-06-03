Стало известно, в какой форме сборная Украина сыграет против Северной Ирландии

Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландией.

Поединок пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.

Сборная Украины выйдет на матч в синем комплекте формы (вратарь — в красном). Команда Северной Ирландии сыграет в белом комплекте (вратарь — в желтом).