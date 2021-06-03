Национальная сборная Украины
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Стало известно, в какой форме Украины сыграет против Северной Ирландии
Матч пройдет сегодня, 3 июня
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландией.
Поединок пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.
Сборная Украины выйдет на матч в синем комплекте формы (вратарь — в красном). Команда Северной Ирландии сыграет в белом комплекте (вратарь — в желтом).
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Источник:УАФ
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