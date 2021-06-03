Национальная сборная Украины
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УАФ утвердила место проведения матча Украина - Франция
Чемпионов мира примем в столице
Фото: УАФ
Исполнительный комитет УАФ утвердил место проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2022
Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Напомним, что матч запланирован на 4 сентября (начало встречи - в 21.45).
Команда Андрея Шевченко после трех туров отбора ЧМ-2022 занимает второе место в группе D, набрав три очка.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.06.2021 в 16:22
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oleg.m.3972 (Харьков)
03.06.2021 в 16:35
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