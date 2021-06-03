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УАФ утвердила место проведения матча Украина - Франция

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Чемпионов мира примем в столице

УАФ утвердила место проведения матча Украина - Франция

Фото: УАФ

Новина українською

Исполнительный комитет УАФ утвердил место проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2022 Украина – Франция.

Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что матч запланирован на 4 сентября (начало встречи - в 21.45).

Команда Андрея Шевченко после трех туров отбора ЧМ-2022 занимает второе место в группе D, набрав три очка.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.06.2021 в 16:22
чому місяць гри написано в українському тексті СЕНТЯБРЬ ? очевидно, що автор цієї статті не знає, що "сентябрь" на українській мові ВЕРЕСЕНЬ.
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+7
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.06.2021 в 16:35
Читай в русском варианте. Тут всё правильно.
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0
-8


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