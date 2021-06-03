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Сабо: В матче против Северной Ирландии нужно бояться стандартных положений
Экспертное мнение экс-тренера сборной
Бывший главный тренер "Динамо" и
"Когда я был главным тренером сборной Украины, мы дважды играли с Северной Ирландией. Это команда, которая придерживается своей тактики, они играют только длинными передачами, играют очень активно. Особенно нужно бояться стандартных положений, потому что очень здорово играют головой.
Однако сегодня футбол меняется, и если раньше они не отходили всей командой назад при потере мяча, то сейчас они всей командой хорошо защищаются. Сборной Украины нужно быть внимательными и сыграть грамотно", - сказал Сабо.
Напомним, что матч Украина – северная Ирландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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