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Сабо: В матче против Северной Ирландии нужно бояться стандартных положений

Национальная сборная Украины
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Экспертное мнение экс-тренера сборной

Сабо: В матче против Северной Ирландии нужно бояться стандартных положений

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча сине-желтых с Северной Ирландией.

"Когда я был главным тренером сборной Украины, мы дважды играли с Северной Ирландией. Это команда, которая придерживается своей тактики, они играют только длинными передачами, играют очень активно. Особенно нужно бояться стандартных положений, потому что очень здорово играют головой.

Однако сегодня футбол меняется, и если раньше они не отходили всей командой назад при потере мяча, то сейчас они всей командой хорошо защищаются. Сборной Украины нужно быть внимательными и сыграть грамотно", - сказал Сабо.

Напомним, что матч Украина – северная Ирландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Северная Ирландия Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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