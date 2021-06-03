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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вполне предсказуемое решение ТК Футбол

Стало известно, кто будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2020

Футбол24

Новина українською

Как известно, право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".

Ожидается, что телеканал "Украина" покажет 24 матча европервенства, а каналы "Футбол" — 27 игр. Все матчи национальной сборной Украины, а также решающие игры чемпионата (четвертьфиналы, полуфиналы и финал) покажет телеканал "Украина".

По информации Meta-ratings, комментировать поединки подопечных Андрея Шевченко на групповой стадии турнира будут Андрей Столярчук и Виктор Вацко. Другие комментаторы телеканалов "Футбол" на играх Евро-2020 будут работать в парах.

Добавим, что сегодняшний матч сборных Украины и Северной Ирландии на телеканале "Украина" будет комментировать Виктор Вацко. В то же время, матч с Кипром (7 июня в Харькове) в прямом эфире покажет телеканал "Футбол".

Напомним, что в рамках группового этапа Евро-2020 наша сборная сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).

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В статье: Украина Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.06.2021 в 17:44
Джулай и Босянок лучшие комментаторы были!!! ну и Дерепа само собой)
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0
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 17:39
Джулая жалко нету
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+2
0
Roman Zett (Poltava)
03.06.2021 в 17:35
Только не Столярчук ( Придется смотреть без звука
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.06.2021 в 17:27
Это ужас. Не дай Бог этот 95 минут не закрывающийся 95 ни на секунду рот.
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+1
0


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