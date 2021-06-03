Стало известно, кто будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2020

Как известно, право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".

Ожидается, что телеканал "Украина" покажет 24 матча европервенства, а каналы "Футбол" — 27 игр. Все матчи национальной сборной Украины, а также решающие игры чемпионата (четвертьфиналы, полуфиналы и финал) покажет телеканал "Украина".

По информации Meta-ratings, комментировать поединки подопечных Андрея Шевченко на групповой стадии турнира будут Андрей Столярчук и Виктор Вацко. Другие комментаторы телеканалов "Футбол" на играх Евро-2020 будут работать в парах.

Добавим, что сегодняшний матч сборных Украины и Северной Ирландии на телеканале "Украина" будет комментировать Виктор Вацко. В то же время, матч с Кипром (7 июня в Харькове) в прямом эфире покажет телеканал "Футбол".

Напомним, что в рамках группового этапа Евро-2020 наша сборная сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).