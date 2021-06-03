  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Угадайте с трех раз

Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов ответил на блиц-опрос для программки перед товарищеским матчем против Северной Ирландии.

- Читаешь прессу и комментарии болельщиков?

– Думаю, все читают. Тем более, что сейчас я стал более открытым к болельщикам. Общаюсь в мессенджере, в социальных сетях. Конечно, читаю. И стараюсь быть более объективным.

- Три лучших футболиста в мире на текущий момент.

– Роналду, Малиновский и Зинченко.

- Три лучших клуба в мире на текущий момент.

– "Шахтер", "Барселона", "Бавария".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.06.2021 в 22:09
коли закінчить карєру футболіста, може спокійно йти в КВН.
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
03.06.2021 в 22:02
У скромності не відкажеш.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...