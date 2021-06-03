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Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент
Угадайте с трех раз
shakhtar.com
Голкипер
- Читаешь прессу и комментарии болельщиков?
– Думаю, все читают. Тем более, что сейчас я стал более открытым к болельщикам. Общаюсь в мессенджере, в социальных сетях. Конечно, читаю. И стараюсь быть более объективным.
- Три лучших футболиста в мире на текущий момент.
– Роналду, Малиновский и Зинченко.
- Три лучших клуба в мире на текущий момент.
– "Шахтер", "Барселона", "Бавария".
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