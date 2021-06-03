Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов ответил на блиц-опрос для программки перед товарищеским матчем против Северной Ирландии.

- Читаешь прессу и комментарии болельщиков?

– Думаю, все читают. Тем более, что сейчас я стал более открытым к болельщикам. Общаюсь в мессенджере, в социальных сетях. Конечно, читаю. И стараюсь быть более объективным.

- Три лучших футболиста в мире на текущий момент.

– Роналду, Малиновский и Зинченко.

- Три лучших клуба в мире на текущий момент.

– "Шахтер", "Барселона", "Бавария".