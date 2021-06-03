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Бущан, Ярмоленко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Северную Ирландию
Стартовые составы команд
Фото Мар'яна Яськіва - УАФ
Стали известны стартовые составы на товарищеский матч
Украина: Бущан, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.
Запасные: Попов, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Пятов, Макаренко, Довбик, Леднев, Безус, Беседин, Трубин.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Кэткарт, Браун, Фергюсон, Даллас, Макнейр, Макканн, Сэвилл, Мадженнис, Макгин.
Запасные: Хьюз, Бредли, Маккалмонт, Макклелланд, Гэйлбрейт, Бойс, Лафферти, Томпсон, Уайт, Смит, Чарлз.
Напомним, что матч Украина – северная Ирландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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