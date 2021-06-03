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Национальная сборная Украины

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Бущан, Ярмоленко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Северную Ирландию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бущан, Ярмоленко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Северную Ирландию

Фото Мар'яна Яськіва - УАФ

Новина українською

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч Украина – Северная Ирландия.

Украина: Бущан, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Запасные: Попов, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Пятов, Макаренко, Довбик, Леднев, Безус, Беседин, Трубин.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Кэткарт, Браун, Фергюсон, Даллас, Макнейр, Макканн, Сэвилл, Мадженнис, Макгин.

Запасные: Хьюз, Бредли, Маккалмонт, Макклелланд, Гэйлбрейт, Бойс, Лафферти, Томпсон, Уайт, Смит, Чарлз.

Напомним, что матч Украина – северная Ирландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Северная Ирландия
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Комментарии (3)
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Primeval (Одесса)
03.06.2021 в 20:11
Товарищи на то и нужны, что бы проверять разные схемы и т.п.
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Kela (Одесса)
03.06.2021 в 20:08
Шева не перестает удивлять.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 20:08
Потерял Шева хватку, такое уже комбинирует, что просто жесть.... Хот может спецом в спарингах мочит....
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