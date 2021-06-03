Зубков забил свой дебютный гол за сборную Украины - ВИДЕО

Сборная Украины играет товарищеский матч против Северной Ирландии.

Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.

Ирландцы намекали на осфайд, однако судья гол засчитал.

Таким образом, это первый гол Зубкова за национальную команду (в 10 матчах).