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Зубков забил свой дебютный гол за сборную Украины - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первый пошел

Зубков забил свой дебютный гол за сборную Украины - ВИДЕО

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Сборная Украины играет товарищеский матч против Северной Ирландии.

Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.

Ирландцы намекали на осфайд, однако судья гол засчитал.

Таким образом, это первый гол Зубкова за национальную команду (в 10 матчах).

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В статье: Украина Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (11)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 22:02
листья с лаптями сравняли!
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+2
0
Djibouti (Djibouti)
03.06.2021 в 21:43
Осфайд чего? Што немцы вернулись ?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 21:38
билан хорошо от коричневого потащил!
Ответить
+2
-1
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 21:38
а Шапаренко что-то беда..(( не идет игра и все..
Ответить
+1
-2
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 22:02
а минусы прокомментировать?))) а то я слепой по ходу, не вижу игры его хорошей..
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2021 в 21:32
Молодець, наші вітання.
Ответить
+2
0
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 21:30
побольше бы украинцев к Реброву..красота была бы)
Ответить
+1
0
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 21:26
Зубков просто лучший на поле сейчас...красава..супер..стоя апплодирую!
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+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 21:25
молодец! а яремчук в пустые ворота не может забить (хорошо, что был офсайд и это товарняк)
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+4
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2021 в 21:33
Ты матч хоть до конца досмотри.
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+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 21:22
Пока лучший в атаке сборной!!!
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+1
-4


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