Национальная сборная Украины
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Зубков забил свой дебютный гол за сборную Украины - ВИДЕО
Первый пошел
УАФ/Павло Кубанов
Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.
Ирландцы намекали на осфайд, однако судья гол засчитал.
Таким образом, это первый гол Зубкова за национальную команду (в 10 матчах).
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