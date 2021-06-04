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Рыбка: Бущан должен быть первым номером сборной Украины на Евро

Национальная сборная Украины
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Мнение голкипера о вратарской позиции

Рыбка: Бущан должен быть первым номером сборной Украины на Евро

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

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Бывший вратарь сборной Украины, киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Рыбка поделился мнением о конкуренции в национальной команде на позиции голкипера.

— Бущан сейчас заслуженно первый номер "Динамо"?

— Конечно. Вот что значит доверие тренера. Луческу поверил, дал ему шанс, Георгий его использовал. Любой игрок, когда чувствует доверие тренера, играет с вдохновением. Жора получил опыт, попал в сборную. Могу его поздравить, рад за него.

— Скоро стартует Евро. Какими вам видятся перспективы сборной Украины?

— Не хочется угадывать, но хочется, чтобы наша команда задержалась там как можно дольше. Потенциал у команды серьезный, все молодые ребята, у которых хорошее футбольное будущее.

— Бущан, Пятов и Трубин — три вратаря, которых Шевченко берет на Евро. Они сейчас лучшие в своем амплуа?

— Думаю да. Вызывался еще Ризнык, но я не видел его в деле. На мой взгляд, Бущан должен быть первым номером сборной. Мне кажется, он лучше всех готов из этой тройки и принесет пользу сборной.

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В статье: Александр Рыбка Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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