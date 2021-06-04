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Рыбка: Бущан должен быть первым номером сборной Украины на Евро
Мнение голкипера о вратарской позиции
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Бывший вратарь
— Бущан сейчас заслуженно первый номер "Динамо"?
— Конечно. Вот что значит доверие тренера. Луческу поверил, дал ему шанс, Георгий его использовал. Любой игрок, когда чувствует доверие тренера, играет с вдохновением. Жора получил опыт, попал в сборную. Могу его поздравить, рад за него.
— Скоро стартует Евро. Какими вам видятся перспективы сборной Украины?
— Не хочется угадывать, но хочется, чтобы наша команда задержалась там как можно дольше. Потенциал у команды серьезный, все молодые ребята, у которых хорошее футбольное будущее.
— Бущан, Пятов и Трубин — три вратаря, которых Шевченко берет на Евро. Они сейчас лучшие в своем амплуа?
— Думаю да. Вызывался еще Ризнык, но я не видел его в деле. На мой взгляд, Бущан должен быть первым номером сборной. Мне кажется, он лучше всех готов из этой тройки и принесет пользу сборной.
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