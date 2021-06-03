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Пятов: Первую зарплату мне дали сахаром и водкой
Интересные истории из жизни Андрея Пятова
Голкипер
- Что ты приобрел на первую зарплату в футболе?
- Когда играл в любительской "Артемиде", то первую зарплату мне дали сахаром и водкой. Администратор потом все это продавал, а деньги пошли в семью.
- Если бы не играл в футбол, ты бы стал?
- Пожалуй, водителем. Дальнобойщиком. Я люблю все, что связано с автомобилями.
- Какая музыка тебя вдохновляет?
- Люблю разные стили. Иногда хочется послушать баллады "Metallica", иногда - поп-музыку, а иногда - техно. Все зависит от настроения.
- Любимый сериал?
- Первый, что я пересмотрел - "Доктор Хаус". А сейчас смотрю "Черный список". Если же брать отечественную продукцию, то "Крепостная". Меня жена на него подсадила. полностью его пересмотрел, очень понравился. Это один из немногих украинских сериалов, который заслуживает уважения.
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