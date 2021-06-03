Пятов: Первую зарплату мне дали сахаром и водкой

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов ответил на блиц-опрос для программки перед товарищеским матчем против Северной Ирландии.

- Что ты приобрел на первую зарплату в футболе?

- Когда играл в любительской "Артемиде", то первую зарплату мне дали сахаром и водкой. Администратор потом все это продавал, а деньги пошли в семью.

- Если бы не играл в футбол, ты бы стал?

- Пожалуй, водителем. Дальнобойщиком. Я люблю все, что связано с автомобилями.

- Какая музыка тебя вдохновляет?

- Люблю разные стили. Иногда хочется послушать баллады "Metallica", иногда - поп-музыку, а иногда - техно. Все зависит от настроения.

- Любимый сериал?

- Первый, что я пересмотрел - "Доктор Хаус". А сейчас смотрю "Черный список". Если же брать отечественную продукцию, то "Крепостная". Меня жена на него подсадила. полностью его пересмотрел, очень понравился. Это один из немногих украинских сериалов, который заслуживает уважения.