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Яремчук: Главное – чтобы были моменты. Голы придут, это 100%
Надеемся, что так
фото - Олександр Приходько
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Думаю, мы хорошо подготовились к этому матчу. Большинство людей вернулись из европейских чемпионатов. Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Каждый играет в разных командах, поэтому нужно понимание на поле.
Думаю, сегодня было больше понимания, чем в прошлых матчах. Поэтому заслужили победу.
- Реализация подвела в первом тайме? Не то, что было на поле?
– Не то, что было на поле. Думаю, могли забивать намного больше. Всегда ищу позитив, потому что главное – чтобы были моменты. Голы придут, это 100%.
- Какие сценарии команда отрабатывала?
– В первую очередь мы отрабатываем свою игру. Отрабатываем тактику играть с мячом и создавать много моментов. Думаю, сегодня особенно первый тайм получился хорошим, когда было много моментов. Было все хорошо.
- Ты отыграл всего тайм. Это была договоренность с тренером?
– Да, это было запланировано. Для меня было главным – почувствовать ритм, потому что несколько дней назад не знал, буду ли играть. Слава богу, что я здоров. Для меня было важно отыграть тайм.
- Насколько травма тяжелая?
– Сейчас все хорошо. Просто было такое чувство во время матча, когда получил травму, что могу пропустить Евро. Но все обошлось.
- На Кипр есть эмоциональный заряд?
– Конечно, победа – всегда эмоциональный заряд,
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