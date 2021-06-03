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Яремчук: Главное – чтобы были моменты. Голы придут, это 100%

Национальная сборная Украины
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Надеемся, что так

Яремчук: Главное – чтобы были моменты. Голы придут, это 100%

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).

– Думаю, мы хорошо подготовились к этому матчу. Большинство людей вернулись из европейских чемпионатов. Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Каждый играет в разных командах, поэтому нужно понимание на поле.

Думаю, сегодня было больше понимания, чем в прошлых матчах. Поэтому заслужили победу.

- Реализация подвела в первом тайме? Не то, что было на поле?

– Не то, что было на поле. Думаю, могли забивать намного больше. Всегда ищу позитив, потому что главное – чтобы были моменты. Голы придут, это 100%.

- Какие сценарии команда отрабатывала?

– В первую очередь мы отрабатываем свою игру. Отрабатываем тактику играть с мячом и создавать много моментов. Думаю, сегодня особенно первый тайм получился хорошим, когда было много моментов. Было все хорошо.

- Ты отыграл всего тайм. Это была договоренность с тренером?

– Да, это было запланировано. Для меня было главным – почувствовать ритм, потому что несколько дней назад не знал, буду ли играть. Слава богу, что я здоров. Для меня было важно отыграть тайм.

- Насколько травма тяжелая?

– Сейчас все хорошо. Просто было такое чувство во время матча, когда получил травму, что могу пропустить Евро. Но все обошлось.

- На Кипр есть эмоциональный заряд?

– Конечно, победа – всегда эмоциональный заряд,

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Трибуна

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