Шевченко: Опять не реализовали много моментов – надо продолжать над этим работать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) .

- Насколько важно эмоционально было победить после четырех кряду ничьих?

– Уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить.

Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру.

- Какой сценарий отрабатывали?

– Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться.

Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны.

В первом тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили.

- За что больше всего переживали в матче?

– Меня интересует в целостности, как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас мы практически их убираем.