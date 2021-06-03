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Шевченко: Опять не реализовали много моментов – надо продолжать над этим работать
Итог матча с Северной Ирландией от главного тренера сборной Украины
Фото: LIGA.net /Автор - Андрей Гудзенко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал
- Насколько важно эмоционально было победить после четырех кряду ничьих?
– Уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить.
Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру.
- Какой сценарий отрабатывали?
– Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться.
Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны.
В первом тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили.
- За что больше всего переживали в матче?
– Меня интересует в целостности, как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас мы практически их убираем.
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