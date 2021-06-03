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Шевченко: Опять не реализовали много моментов – надо продолжать над этим работать

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Итог матча с Северной Ирландией от главного тренера сборной Украины

Шевченко: Опять не реализовали много моментов – надо продолжать над этим работать

Фото: LIGA.net /Автор - Андрей Гудзенко

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).

- Насколько важно эмоционально было победить после четырех кряду ничьих?

– Уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить.

Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру.

- Какой сценарий отрабатывали?

– Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться.

Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны.

В первом тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили.

- За что больше всего переживали в матче?

– Меня интересует в целостности, как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас мы практически их убираем.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Северная Ирландия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
03.06.2021 в 23:58
Очень понравилась поддержка трибун в Днепре!
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+1
0
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 23:47
Странно. Это имея-то в своём арсенале такого форвардищу как Артём (не Довбык)!!!
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0
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
03.06.2021 в 23:55
Нее.. Он дипломатично умолчал об отсутствии Зинченко:))
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0
0


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