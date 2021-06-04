Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Северной Ирландии: Игра сборной Украины не стала для нас сюрпризом
Иан Бараклаф прокомментировал результат матча с Украиной
Фото: irishfa.com
Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф прокомментировал результат товарищеского матча с Украиной (0:1).
"Для нас игра сборной Украины не стала сюрпризом. Мы знали, что соперник будет действовать с резкими переходами от обороны в атаку. Мы были в курсе, что нас ожидает тяжелый в плане физической нагрузки матч, но мы справились.
Также нам было известно, что сборная Украины основном состоит из игроков "Динамо" и "Шахтера", которых мы хорошо знаем", - сказал Бараклаф.
Популярное сейчас
- Зубков забил свой дебютный гол за сборную Украины - ВИДЕО
- Сборная Украины нанесла сокрушительное поражение Словакии во втором туре Золотой Евролиги
- Украина – Северная Ирландия. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- ВИДЕО, как Бущан положил шедевральный гол Трубину
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО