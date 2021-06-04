Тренер Северной Ирландии: Игра сборной Украины не стала для нас сюрпризом

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф прокомментировал результат товарищеского матча с Украиной (0:1).

"Для нас игра сборной Украины не стала сюрпризом. Мы знали, что соперник будет действовать с резкими переходами от обороны в атаку. Мы были в курсе, что нас ожидает тяжелый в плане физической нагрузки матч, но мы справились.

Также нам было известно, что сборная Украины основном состоит из игроков "Динамо" и "Шахтера", которых мы хорошо знаем", - сказал Бараклаф.