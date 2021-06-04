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Малиновский: После серии неудачных матчей важно было выиграть
Хавбек - о победе над Северной Ирландией
Фото: Footballua.tv
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).
"Самое важное, что выиграли этот матч после серии неудачных результатов и при хорошей поддержке трибун. Спасибо за поддержку.
Были моменты забивать второй мяч. Надеюсь, что забьем в следующих играх. Неплохая игра. Играли отрезками лучше, отрезками - хуже. Ну ничего, это товарищеская игра. Важен был результат. Мы выиграли. Теперь готовимся к следующему матчу. Нужно сделать правильные выводы и готовиться к Кипру.
Сейчас начинается такой период, когда нужно хорошо поработать на тренировках и на максимум выкладываться в играх, чтобы в хорошей форме подойти к первому матчу на Евро.
Шевченко просил играть в свой футбол, использовать пространство. Андрей Николаевич настраивал на товарищеский матч, но играли дома с болельщиками на трибунах. Нужно было порадовать болельщиков.
После серии неудачных матчей важно было выиграть. Через четыре дня следующая игра. Думаю, в Харькове тоже придут люди посмотреть и поболеть за сборную. Это будет последний матч перед Евро, поэтому нужно подготовиться", — сказал Малиновский.
Напомним, что следующий товарищеский матч Украина сыграет с Кипром. Игра состоится 7 июня в Харькове и начнется в 19:00.
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