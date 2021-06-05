Реализация – не вина Шевченко, вопросов к штабу сборной Украины все еще нет. Аудиомнение #98

Обсуждаем спарринг между Украиной и Северной Ирландией. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

О скованности "сине-желтых" в первом тайме, физической подготовке во втором. Определяемся с основным составом сборной, сдержанно отмечаем смелость Судакова и голод Ярмоленко. Спокойно принимаем проблему с реализацией и объясняем, почему тренерский штаб не способен ее решить – еще больше мыслей внутри подкаста.