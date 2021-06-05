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Национальная сборная Украины

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Реализация – не вина Шевченко, вопросов к штабу сборной Украины все еще нет. Аудиомнение #98

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все под контролем

Реализация – не вина Шевченко, вопросов к штабу сборной Украины все еще нет. Аудиомнение #98

Inpho

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем спарринг между Украиной и Северной Ирландией. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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О скованности "сине-желтых" в первом тайме, физической подготовке во втором. Определяемся с основным составом сборной, сдержанно отмечаем смелость Судакова и голод Ярмоленко. Спокойно принимаем проблему с реализацией и объясняем, почему тренерский штаб не способен ее решить – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Северная Ирландия Роман Яремчук Евро-2020 Артем Беседин спарринг Александр Зубков Георгий Судаков Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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