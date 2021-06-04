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Шевченко: Судаков выглядел очень хорошо, будем и дальше его проверять

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наставник сборной Украины оценил действия футболиста

Шевченко: Судаков выглядел очень хорошо, будем и дальше его проверять

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).

- Что вы можете сказать по поводу действий Андрея Ярмоленко в сегодняшнем матче (3 июня - прим.)?

– Мы разговаривали с Андреем, только он приехал, я сказал ему, чтобы понять, в каком он находится состоянии, ему нужно сыграть в двух товарищеских матчах по 90 минут. У нас на его позиции не хватает игроков. Поэтому очень важно, что он провел этот поединок.

Возможно, в конце игры ему не хватало свежести, поэтому не было той реализации, которой он всегда отличался. Поэтому я надеюсь, что Ярмоленко подойдет к официальным матчам в хорошей форме, хотя считаю, что физически он уже выглядит неплохо.

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- Насколько эта победа важна для психологического состояния команды?

– Мое отношение к товарищеским матчам не изменилось, прежде всего я смотрю на качество игры, на подготовку команды. Могу сказать, что во втором тайме было заметно: ребята немного подсели, ведь они получили немалую нагрузку на тренировках.

Сейчас будем немного менять программу, дадим ребятам немного отдохнуть, надеюсь, они выйдут на хороший уровень формы до начала Евро.

- Можно ли сказать, что сегодня играл уже костяк команды, который будет выступать на Евро-2020, в частности, в защите? Болельщики надеялись увидеть на поле Безуса.

– Я хочу поблагодарить болельщиков Днепра за поддержку, но решение по составу принимает тренер. Здесь очень уважают Романа, и мы его уважаем, но учитывая то, как развивалась игра, я принял решение не выпускать его.

Заявку на Евро мы определили, но идет подготовка. Поэтому в следующем матче в защите, не исключено, появятся совсем другие исполнители.

- Как вы можете оценить сегодняшнюю игру Судакова?

– Он находится в хорошей форме, мы видели, как он работает на тренировках. Он выглядел очень хорошо, как и остальные игроки. Будем и в дальнейшем его проверять.

- Во втором тайме преимущество сборной Украины не было таким ощутимым, как в первом. Чем это объясняется?

– Я уже говорил, игроки немного устали, они пребывают под нагрузками, у нас продолжаются двухразовые тренировки. Это нормальная реакция на усталость. Даже несмотря на то, что мы отошли немного назад, у нас были неплохие контратаки, но опять не хватало реализации.

- Какую информацию вы получили благодаря матчу?

– Информация о физическом состоянии была положительной. Да, команда немного устала, но она отрабатывает до конца. Не хватает свежести в реализации. Сегодня мы немного опустили крайних защитников, они не так часто подключались к атакам.

Мы решили убрать опасность на флангах, ведь раньше иногда создавался дисбаланс в количестве игроков, наша команда пропускала контратаки. Сегодня мы справились с задачей, я остался доволен действиями линии обороны.

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- Чем была вызвана замена Зубкова в перерыве?

– Это была плановая замена, мы предупреждали, что они с Марлосом сыграют по тайму. В следующей товарищеской игре будем проводить ротацию, посмотрим, кто из игроков будет выглядеть свежее. Игроки должны получать нагрузки через игру, это очень важно.

- Почему вы использовали только четыре замены?

– Потому что я пришел к выводу, что сегодня этого будет достаточно", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Северная Ирландия Георгий Судаков
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(2 голосов)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (15)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 09:10
Все так! Красава!
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0
-8
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:21
Kolibri - ти скиклива і все з тобою ясно. Звичайна дешева туфта зі смердящого та обісцяного дивану.
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+6
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 09:45
Фу, ссыкло абьюзерское вылезло!
0
0
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:46
Так, сцикло брехливе. Твій рот обісцяний. Твоє нікчемне життя обісцяне. Ти лайно смердюче. Потвора сциклива.
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 09:48
Ссыкун, тупенький и далёкий, не интересен никому, закройся и дави прыщики))))
0
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:48
Ти не Kolibri, ти підзаборна шалава, якій в рот пхають все що можуть запхати бомжі, алкаші та нарики. Ти без імені та роду, сцикливий данбасський смердючий вилупок.
0
0
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:48
Якщо "не интересен" - навіщо було брехати, що ти не диванний непотріб? Я приїхав, але ти не прийшло, тому ти СЦИКЛО задрипане.
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 09:49
Донбассофоб и отбросов общества, уже писал, что ты не интересен)
0
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:49
Kolibri - куй тобі в рот, шалава сциклива.
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 09:49
Ты - ссыкло страшное)))
0
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:50
"Донбассофоб" - таких сцикунів як ви і шукати не потрбіно. Так само ви повтікали зі своїх домівок, а тепер підписуєтесь "Киев. Новая Англия.". Смокчи куй шалава.
0
0
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:51
Ти вишкрбок верблюжий. Сцикливий брехливий повтороній та нікчемний НЕПОТРІБ.
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 09:51
Посмотри кем ты подписался, убогий?!)))))))
0
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НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 09:51
"убогий" - твій папка, не треба було на презервативах не економити. Стули свій писок, шалава підзаборна. Рагуль сцикливий.
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0
storm_ua (Николаев)
04.06.2021 в 08:39
Какой проверять, это лучший игрок с креативом на равне с малиной. Его выпускать в старте надо
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