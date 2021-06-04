InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Северной Ирландии

Защитник сборной Украины Александр Караваев стал лучшим игроком товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0) по данным InStat.

Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 343 балла. В активе украинца за 90 минут было 116 ТТД с браком 16%, он выиграл семь единоборств из 11-ти, совершил две удачные обводки, один отбор, три перехвата и семь подборов. Также в спарринге с британцами 29-летний футболист сделал ассист.

В тройку лучших игроков матча также вошли Николай Матвиенко (303 балла) и Георгий Бущан (298 баллов).