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InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Северной Ирландии
В тройке лучших - Матвиенко и Бущан
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Защитник сборной Украины Александр Караваев стал лучшим игроком товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0) по данным InStat.
Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 343 балла. В активе украинца за 90 минут было 116 ТТД с браком 16%, он выиграл семь единоборств из 11-ти, совершил две удачные обводки, один отбор, три перехвата и семь подборов. Также в спарринге с британцами 29-летний футболист сделал ассист.
В тройку лучших игроков матча также вошли Николай Матвиенко (303 балла) и Георгий Бущан (298 баллов).
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