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InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Северной Ирландии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В тройке лучших - Матвиенко и Бущан

InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Северной Ирландии

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев стал лучшим игроком товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0) по данным InStat.

Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 343 балла. В активе украинца за 90 минут было 116 ТТД с браком 16%, он выиграл семь единоборств из 11-ти, совершил две удачные обводки, один отбор, три перехвата и семь подборов. Также в спарринге с британцами 29-летний футболист сделал ассист.

В тройку лучших игроков матча также вошли Николай Матвиенко (303 балла) и Георгий Бущан (298 баллов).

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В статье: Украина Северная Ирландия Александр Караваев
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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Камонплей
04.06.2021 в 11:07
Мене не стільки лякає реалізація (хоча це прямо хвороба року в збірній) скільки 10 втрат м'яча на власній половині. За таке на євро будуть пару раз дірявити навіть македонці. Хоча після казахів з бахрейнцями це й так всім мало бути зрозуміло. Але ж допускають такі масові втрати чомусь. А з приводу інстату кожного гравця нічого сказати, бо джерело закрите за пейволом а нам навіть скрінів не показують. Я б краще показники наших атакерів дізнався, особливо Бєсєдіна з Яремчуком))
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Maldini (Киев)
04.06.2021 в 10:57
Посмотрел РЕЙТИНГ команд: Украина в ФИФА-24, Сев.Ирландия-48, вы поняли, что разница вдвое! В УЕФА-Украина-18 Сев.Ирландия-21-я, ну тут всё понятно! Победу я предсказал (2-1! ") Но не в этом дело-всё впереди! Т.е главные матчи на Евро-впереди.а там" шары "не будет! Порадовал Ярмоленко, как в лучшие годы, видимо соскучился по футболу, а может по "воле!" Игры в сборной! По этой победе, трудно судить о уровне нашей сборной! Подождём Евро, но там чудес не будет! Бущана назвать героем, вы чё гречки объелись, да ему Не было работы и практически он был вне игры! Ярмола мне очень понравился, его заряд, его пыл,дай Бог чтоб на Эвро он блеснул !!! Остальные ... ну некого выделить, может вышел молодой, ну у него всё впереди и спереди! Всех с первой победой и дай Бог не последней!
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Bush_Dima (Чернігів)
04.06.2021 в 10:39
О, на рідкість, моя думка з InStat співпала =)
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