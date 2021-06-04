Бущан: Победы дают уверенность в своих силах

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).

"Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили установку тренера. Были хорошо настроены и показали великолепную игру.

Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка продолжается. Думаю, во всеоружии подойдем к чемпионату Европы. Любые победы добавляют уверенности в собственных силах.

Поддержка стадиона была просто супер. Большое спасибо болельщикам и Днепру", - сказал Бущан.