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Бущан: Победы дают уверенность в своих силах
Голкипер доволен результатом команды
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).
"Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили установку тренера. Были хорошо настроены и показали великолепную игру.
Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка продолжается. Думаю, во всеоружии подойдем к чемпионату Европы. Любые победы добавляют уверенности в собственных силах.
Поддержка стадиона была просто супер. Большое спасибо болельщикам и Днепру", - сказал Бущан.
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