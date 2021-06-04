Герой футбольного дня. Александр Зубков

А было бы интересно посмотреть на такого Александра Зубкова целый матч, а не только тайм. Если не прибегать к расширенной статистике, а полагаться исключительно на восприятие, заметно перерождение игры этого футболиста. Раньше от него было много интенсивности, но мало пользы (низкий КПД), а вчера наоборот – не самая высокая интенсивность, но максимальная эффективность.

Это чудо, что Александр Зубков к забитому мячу не добавил еще и ассист. Точнее, не чудо, а расточительство партнеров, не забивавших после удобных и очень своевременных передач игрока "Ференцвароша" Чего стоит хотя бы момент Яремчука, когда голкипер Северной Ирландии вытащил мяч из-под штанги. Сначала даже трудно было понять, что эту комбинацию разогнал именно Зубков.

К его отношению, желанию, старанию никогда не было вопросов. Напротив, в тех матчах, в которых Зубков получал свое место на поле, он всегда был одним из самых активных. Однако носиться по полю – это еще не значит быть успешным. Нужны акцентированные действия.

Вчерашние 45 минут стали, пожалуй, лучшими для Зубкова за все проведенное им в сборной время. При этом, Александру на фланге Мыколенко помогал не так активно, как на противоположной стороне Караваев помогал Ярмоленко. Мыколенко больше времени проводил в своей прямой зоне ответственности, а когда шел вперед, то часто терял мяч. Не особо эффективными были и смещения с центра поля в левый полу-фланг Николай Шапаренко, хотя иногда удавалось создать большинство. Но главное напряжение для защите северо-ирландцев исходило именно от Зубкова. Так бы всегда.

Хорошо, что прорвало, плохо, что прорвало так поздно. В квалификационном матче ЧМ-2022 против Финляндии у Зубкова был убийственный шанс, но он не забил. Тех двух очков может не хватить для выхода на Мундиаль, а вчерашний гол – это лишь сугубо моральная сатисфакция. Практической пользы от этого прорыва немного.

Кстати, стоит объясниться и относительно "так бы всегда". Левый фланг полузащиты сейчас в сборной Украины проблемный. Ивана Петряка тренерский штаб не вызвал, Виктор Цыганков не избавился проблем со здоровьем даже после окончания клубного сезона, Коноплянка вне игры уже давно, для Марлоса это неудобная позиция, Яремчук нужен в центре нападения. Зубков – фаворит в конкуренции за это место, потому вчерашняя качественная игра футболиста "Ференцвароша" служит для Украины перспективным сигналом на будущее. На Евро надо не хуже, а, возможно, даже и лучше.

По потенциалу Зубков, как и вся сборная Украины, может показывать хороший футбол.