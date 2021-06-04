Ассистент Шевченко: Жаль, что Коваленко вынужден пропустить Евро, для нас он был бы очень ценным игроком

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением о полузащитнике Викторе Коваленко.

"Ожидал, что у Коваленко возникнут трудности на начальном этапе. Украинские реалии и Серия А совершенно разные во многих аспектах. Самое важное, что Виктор – не тот игрок, который выделяется какими-то качествами.

(По сравнению с Малиновским), он больше линейный футболист, который проявляет себя, играя непрерывно. Чем больше он играет, тем может стать лучше в психофизическом плане.

Работая в Украине, мы понимаем разницу между игроками из европейских чемпионатов и футболистами, которые там не играют. Когда тренируете 25 человек, это нормально, что вы немного подстраиваетесь.

"Аталанта" знает характеристики Коваленко. Посмотрим, получат ли они проявление в следующем сезоне. Мы говорим о футболисте с навыками ведения и хорошей динамики, как Пашалич, чтобы быть четким.

В Бергамо хорошо знают потенциал Виктора. Они считают, что следующие несколько месяцев могут быть важными, чтобы он сумел занять лидирующую роль. Жаль, что он вынужден пропустить Евро, для нас он был бы очень ценным игроком", – сказал Малдера в комментарии Tuttosport.