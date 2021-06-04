Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа над Северной Ирландией стала юбилейной в истории сборной Украины
И первой победой в 2021 году
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Вчера, 3 июня, состоялся предпоследний товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Северной Ирландии со счетом 1:0.
Эта победа оказалась не только первой в 2021 году, но и юбилейной, 125-ой, в истории национальной сборной.
При этом украинцы увеличили свою рекордную домашнюю голевую серию до 16-ти матчей, за которую игроки национальной команды забили 25 голов. Более того, сборная прервала четырехматчевую ничейную серию. Завершилась и шестиматчевая безвыигрышная полоса сборной Украины, которая продолжалась с 11 ноября 2020: 4 ничьи и 2 поражения.
Популярное сейчас
- Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов
- Тренер Северной Ирландии: Игра сборной Украины не стала для нас сюрпризом
- Два красивых гола и без победителя. Бельгия - Греция 1:1
- Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона