Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о товарищеском матче сборных Украины и Северной Ирландии.

"Стартовый состав нашей сборной был близок к оптимальному. И это сразу сказалось на действиях подопечных Андрея Шевченко. По сравнению с предыдущим контрольным поединком - с Бахрейном, они действовали слаженнее и главное, быстрее. Правда, насторожила слабая реализация голевых моментов и нерасторопность при розыгрыше стандартов у своих ворот. Будем надеяться, что наши ребята приберегли забитые мячи для финальной части чемпионата Европы, а в обороне в оставшееся время до решающих поединков наведут порядок с подстраховкой.

Кого бы отметил? Прежде всего, Илью Забарного, который был надежен в обороне и запомнился своим точным первым пасом, а также Андрея Ярмоленко. Чувствуется, что Ярмоленко большие надежды связывает с еврофорумом, вчера он очень старался, часто брал игру на себя и, думаю, что сумеет еще прибавить.