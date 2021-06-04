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Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией

Национальная сборная Украины
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Специалист оценил действия футболистов

Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о товарищеском матче сборных Украины и Северной Ирландии.

"Стартовый состав нашей сборной был близок к оптимальному. И это сразу сказалось на действиях подопечных Андрея Шевченко. По сравнению с предыдущим контрольным поединком - с Бахрейном, они действовали слаженнее и главное, быстрее. Правда, насторожила слабая реализация голевых моментов и нерасторопность при розыгрыше стандартов у своих ворот. Будем надеяться, что наши ребята приберегли забитые мячи для финальной части чемпионата Европы, а в обороне в оставшееся время до решающих поединков наведут порядок с подстраховкой.

Кого бы отметил? Прежде всего, Илью Забарного, который был надежен в обороне и запомнился своим точным первым пасом, а также Андрея Ярмоленко. Чувствуется, что Ярмоленко большие надежды связывает с еврофорумом, вчера он очень старался, часто брал игру на себя и, думаю, что сумеет еще прибавить.

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Это хорошо, что есть еще один спарринг - с футболистами Кипра, которые действуют в другом стиле, чем североирландцы. Значит, у Андрея Шевченко будет возможность попробовать и другие тактические схемы, а также бросить в бой тех игроков, которые по разным причинам не участвовали в предыдущих контрольных поединках. Хотя, думаю, что Шевченко со стартовым составом на первый поединок с Нидерландами уже определился", - сказал Маркевич.

Напомним, что заключительный спарринг с Кипром национальная сборная Украины проведет 7 июня в Харькове.

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В статье: Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич Украина Северная Ирландия Илья Забарный
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