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Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией
Специалист оценил действия футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о товарищеском матче сборных Украины и Северной Ирландии.
"Стартовый состав нашей сборной был близок к оптимальному. И это сразу сказалось на действиях подопечных Андрея Шевченко. По сравнению с предыдущим контрольным поединком - с Бахрейном, они действовали слаженнее и главное, быстрее. Правда, насторожила слабая реализация голевых моментов и нерасторопность при розыгрыше стандартов у своих ворот. Будем надеяться, что наши ребята приберегли забитые мячи для финальной части чемпионата Европы, а в обороне в оставшееся время до решающих поединков наведут порядок с подстраховкой.
Кого бы отметил? Прежде всего, Илью Забарного, который был надежен в обороне и запомнился своим точным первым пасом, а также Андрея Ярмоленко. Чувствуется, что Ярмоленко большие надежды связывает с еврофорумом, вчера он очень старался, часто брал игру на себя и, думаю, что сумеет еще прибавить.
Это хорошо, что есть еще один спарринг - с футболистами Кипра, которые действуют в другом стиле, чем североирландцы. Значит, у Андрея Шевченко будет возможность попробовать и другие тактические схемы, а также бросить в бой тех игроков, которые по разным причинам не участвовали в предыдущих контрольных поединках. Хотя, думаю, что Шевченко со стартовым составом на первый поединок с Нидерландами уже определился", - сказал Маркевич.
Напомним, что заключительный спарринг с Кипром национальная сборная Украины проведет 7 июня в Харькове.
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