Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи

В понедельник, 7 июня, пройдет последний, третий спарринг сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра.

Эксклюзивно, общенациональный канал "Украина" в 23:00 покажет товарищеский матч между сборными Украины и Кипра в записи. В прямом эфире поединок будет транслировать канал "Футбол 1".

Отметим, что встреча начнется в 19:00 и пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.