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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игра начинается в 19:00, запись - на 23:00

Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 7 июня, пройдет последний, третий спарринг сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра.

Эксклюзивно, общенациональный канал "Украина" в 23:00 покажет товарищеский матч между сборными Украины и Кипра в записи. В прямом эфире поединок будет транслировать канал "Футбол 1".

Отметим, что встреча начнется в 19:00 и пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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В статье: Украина Кипр
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
04.06.2021 в 14:16
Вся суть рыжего черта.
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Микко82 (Херсон)
04.06.2021 в 14:13
Як за старих добрих часів, коли УТ1 показували один матч вищої ліги на тиждень і той не завжди в прямому ефірі. А якщо в прямому, то могли трансляцію на 90 хвилині припинити через запланований випуск новин.
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royalstas (Вінниця)
04.06.2021 в 13:55
Ну да ну да і на збірній вже наживається великий меценатник Ахметов....
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