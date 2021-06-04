  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Сборная Украины сняла проклятие 1:1
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Сборная Украины сняла проклятие 1:1

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ подвел итоги товарищеского матча против Северной Ирландии

Павелко: Сборная Украины сняла проклятие 1:1

Фото: УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией (1:0).

"Есть уже какие-то предрассудки, наверное. Четыре подряд матча завершались со счетом 1:1. Тут последние минуты, причем при другой игре, и очень не хотелось, чтобы опять было 1:1. Я благодарен нашим днепровским болельщикам. Они зарядили своей энергетикой прекрасной, и мы сняли это проклятие 1:1. Сегодня наконец-то пришла победа. Не столько победа, сколько качество игры, которое, я думаю, нравится нашим болельщикам.

Я уверен, что тренерский штаб получил много информации для Евро и на будущие игры нашей сборной.

Великолепный матч. Спасибо Днепру! Сборная сегодня в таком городе, как Днепр, получает новую историю. Я думаю, что у Львова появилась конкуренция. Здесь сборная провела пять матчей без поражений. Дальше болельщики по всей стране будут поддерживать сборную", - сказал Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Ирландия Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
04.06.2021 в 15:50
Павелко в трех соснах заблудился. В Днепре сборная Украины провела 4 матча. Три раза по 1-0 ( Норвегия, Англия, Сев.Ирландия) и ничья с Нигерией 2-2. Пятый матч с Турцией был перенесен в Анталью.
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 15:48
Великолепный матч ??? Как минимум спорное заявление... Видал я матчи и по великолепнее.
Ответить
0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
04.06.2021 в 15:27
Не похоже.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 15:18
Пускай на весь ЧЕ останется "проклятие" 1:0.
Ответить
0
0
2.dc (Николаев)
04.06.2021 в 15:07
Ишь каку ряху отъел. Павелко, ты когда проклятие с U-21 снимешь. Вот и пошел бы фотографироваться на фоне своего Ротаня ... (
Ответить
+2
0
Камонплей
04.06.2021 в 14:46
хто б ще зняв прокляття лайноїдів на чолі федерації
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...