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Павелко: Сборная Украины сняла проклятие 1:1
Президент УАФ подвел итоги товарищеского матча против Северной Ирландии
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией (1:0).
"Есть уже какие-то предрассудки, наверное. Четыре подряд матча завершались со счетом 1:1. Тут последние минуты, причем при другой игре, и очень не хотелось, чтобы опять было 1:1. Я благодарен нашим днепровским болельщикам. Они зарядили своей энергетикой прекрасной, и мы сняли это проклятие 1:1. Сегодня наконец-то пришла победа. Не столько победа, сколько качество игры, которое, я думаю, нравится нашим болельщикам.
Я уверен, что тренерский штаб получил много информации для Евро и на будущие игры нашей сборной.
Великолепный матч. Спасибо Днепру! Сборная сегодня в таком городе, как Днепр, получает новую историю. Я думаю, что у Львова появилась конкуренция. Здесь сборная провела пять матчей без поражений. Дальше болельщики по всей стране будут поддерживать сборную", - сказал Павелко.
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