Зубков: Буду играть столько, сколько мне дадут

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в контрольном матче, в котором он отметился дебютным голом за национальную команду .

- Ребята поздравили. Самое главное, что сейчас у всех хорошие эмоции.

- Это была наигранная комбинация? Как ты оказался в той позиции?

- Задача вингера - замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Саня Караваев дал отличную передачу, а я оказался в нужном месте и в нужное время.

- Почему тебя поменяли после первого тайма?

- Я не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько мне дадут, и буду полностью отдаваться на поле.