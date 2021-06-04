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Национальная сборная Украины

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Зубков: Буду играть столько, сколько мне дадут

Национальная сборная Украины
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В матче с Северной Ирландией вингер отыграл первый тайм

Зубков: Буду играть столько, сколько мне дадут

Скриншот: УАФ

Новина українською

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в контрольном матче, в котором он отметился дебютным голом за национальную команду.

- Ребята поздравили. Самое главное, что сейчас у всех хорошие эмоции.

- Это была наигранная комбинация? Как ты оказался в той позиции?

- Задача вингера - замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Саня Караваев дал отличную передачу, а я оказался в нужном месте и в нужное время.

- Почему тебя поменяли после первого тайма?

- Я не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько мне дадут, и буду полностью отдаваться на поле.

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В статье: Украина Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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