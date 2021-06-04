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Зубков: Буду играть столько, сколько мне дадут
В матче с Северной Ирландией вингер отыграл первый тайм
Скриншот: УАФ
Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в контрольном матче, в котором он отметился
- Ребята поздравили. Самое главное, что сейчас у всех хорошие эмоции.
- Это была наигранная комбинация? Как ты оказался в той позиции?
- Задача вингера - замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Саня Караваев дал отличную передачу, а я оказался в нужном месте и в нужное время.
- Почему тебя поменяли после первого тайма?
- Я не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько мне дадут, и буду полностью отдаваться на поле.
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