Гецко: Наверное, нападающие сборной Украины приберегли голы на Евро

Экс-форвард национальной сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение об игроках атакующего звена команды Шевченко в спарринге против Северной Ирландии (1:0).

"К сожалению, главный тренер Андрей Шевченко был довольно ограничен в своем выборе. Вот и в последних спаррингах наши форварды не преуспели, не продемонстрировали желания сыграть через "не могу". Mожет, приберегли голы и рвение для решающих поединков еврофорума?

У каждого из внесенных в заявку нападающих есть свои сильные и слабые стороны. Поскольку среди них наиболее универсален Роман Яремчук, то поэтому именно он является основным. Убежден, ему очень хочется доказать, что он достоин защищать цвета более именитой команды, чем бельгийский "Гент" и успешная игра на Евро будет весомым козырем.

Все же, на мой взгляд, самый перспективный среди наших нападающих - Артем Довбик. У него отличная антропометрия, он быстр, нацелен на ворота, с неплохой техникой и сильным ударом. Однако у Довбика не все получается в игре на "втором этаже".

Впрочем, на мой взгляд, Андрей Шевченко будет использовать только одного нападающего, больше уповая на острые подключения в переднюю линию кого-то из полузащитников", - сказал Гецко.

Напомним, что в стартовом матче финальной части чемпионата Европы сборная Украины 13 июня сыграет с Нидерландами.