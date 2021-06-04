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Ярмоленко обошел Шовковского по количеству матчей за сборную Украины
Андрей приближается к сотне
uaf.ua
Обойдя Александра Шовковского, он занимает теперь шестую строчку в списке гвардейцев нашей национальной дружины.
34 раза Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 28 - в чемпионатах мира, 22 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.
Отметим, что лидирует в данной рейтинге Анатолий Тимощук – 144 матча.
Также впереди Ярмоленко расположились Андрей Шевченко (111 матчей), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98), Андрей Пятов (96).
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