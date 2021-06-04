Ярмоленко обошел Шовковского по количеству матчей за сборную Украины

Матч против Северной Ирландии (1:0) стал 93-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины.

Обойдя Александра Шовковского, он занимает теперь шестую строчку в списке гвардейцев нашей национальной дружины.

34 раза Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 28 - в чемпионатах мира, 22 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

Отметим, что лидирует в данной рейтинге Анатолий Тимощук – 144 матча.

Также впереди Ярмоленко расположились Андрей Шевченко (111 матчей), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98), Андрей Пятов (96).