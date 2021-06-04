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После матча с Северной Ирландией сборная Украины получила полдня отдыха
Команда не задерживалась в Днепре и сразу после матча вернулась в Харьков
Фото - facebook.com/uafukraine
После победы в товарищеском матче над сборной северной Ирландии (1:0)
Главный тренер команды Андрей Шевченко предоставил команде сегодня полувыходной. Вместо утренней тренировки днем у команды теоретическое занятие, а вечером футболистов ожидает тренировочные занятие поле стадиона Солнечный.
Напомним, что в игре с командой Северной Ирландии не принимали участие полузащитник Виктор Цыганков и защитник Эдуард Соболь. Оба не летали с командой в Днепр и остались в Харькове.
Следующий, заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы "желто-синие" проведут 7 июня в Харькове. Игра состоится на стадионе "Металлист" при поддержке болельщиков.
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