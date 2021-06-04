После матча с Северной Ирландией сборная Украины получила полдня отдыха

После победы в товарищеском матче над сборной северной Ирландии (1:0) сборная Украины не стала задерживаться в Днепре и вернулась ночью в Харьков.

Главный тренер команды Андрей Шевченко предоставил команде сегодня полувыходной. Вместо утренней тренировки днем у команды теоретическое занятие, а вечером футболистов ожидает тренировочные занятие поле стадиона Солнечный.

Напомним, что в игре с командой Северной Ирландии не принимали участие полузащитник Виктор Цыганков и защитник Эдуард Соболь. Оба не летали с командой в Днепр и остались в Харькове.

Следующий, заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы "желто-синие" проведут 7 июня в Харькове. Игра состоится на стадионе "Металлист" при поддержке болельщиков.