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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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После матча с Северной Ирландией сборная Украины получила полдня отдыха

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Команда не задерживалась в Днепре и сразу после матча вернулась в Харьков

После матча с Северной Ирландией сборная Украины получила полдня отдыха

Фото - facebook.com/uafukraine

Новина українською

После победы в товарищеском матче над сборной северной Ирландии (1:0) сборная Украины не стала задерживаться в Днепре и вернулась ночью в Харьков.

Главный тренер команды Андрей Шевченко предоставил команде сегодня полувыходной. Вместо утренней тренировки днем у команды теоретическое занятие, а вечером футболистов ожидает тренировочные занятие поле стадиона Солнечный.

Напомним, что в игре с командой Северной Ирландии не принимали участие полузащитник Виктор Цыганков и защитник Эдуард Соболь. Оба не летали с командой в Днепр и остались в Харькове.

Следующий, заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы "желто-синие" проведут 7 июня в Харькове. Игра состоится на стадионе "Металлист" при поддержке болельщиков.

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В статье: Украина
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