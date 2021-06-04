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Ярмоленко: Не знаю, доволен ли Шевченко нашей игрой против Северной Ирландии
Эмоции капитана сборной Украины после победы в Днепре
Фото Павла Кубанова - УАФ
Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал
"Отличное настроение, проделали хорошую работу. Мы много работали над тактикой и рады, что это не проходит зря. Движемся в правильном направлении и с хорошим настроением готовимся к Евро.
Капитанская повязка обязывает давать советы молодым игрокам. Однако, независимо от того, нужно всегда поддерживать друг друга, потому что мы команда. И нужно оставаться ею в любой ситуации — выигрываем мы или уступаем.
Не знаю, доволен ли тренер нашей игрой. Нужно дождаться ее разбора. Результат важен, поскольку мы давно не побеждали. Я думаю, что были и хорошие моменты, и плохие. Тренерский штаб укажет нам на ошибки, а мы постараемся в дальнейшем их не повторять.
Поддержка болельщиков — это классно. Я уже и забыл, когда играл при заполненных трибунах. Для меня это особые эмоции: как будто впервые начинаешь играть в футбол. Спасибо болельщикам, что пришли. Эта победа для них. Без них было бы трудно ее добыть", — сказал Ярмоленко.
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