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Ярмоленко: Не знаю, доволен ли Шевченко нашей игрой против Северной Ирландии

Национальная сборная Украины
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Эмоции капитана сборной Украины после победы в Днепре

Ярмоленко: Не знаю, доволен ли Шевченко нашей игрой против Северной Ирландии

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).

"Отличное настроение, проделали хорошую работу. Мы много работали над тактикой и рады, что это не проходит зря. Движемся в правильном направлении и с хорошим настроением готовимся к Евро.

Капитанская повязка обязывает давать советы молодым игрокам. Однако, независимо от того, нужно всегда поддерживать друг друга, потому что мы команда. И нужно оставаться ею в любой ситуации — выигрываем мы или уступаем.

Не знаю, доволен ли тренер нашей игрой. Нужно дождаться ее разбора. Результат важен, поскольку мы давно не побеждали. Я думаю, что были и хорошие моменты, и плохие. Тренерский штаб укажет нам на ошибки, а мы постараемся в дальнейшем их не повторять.

Поддержка болельщиков — это классно. Я уже и забыл, когда играл при заполненных трибунах. Для меня это особые эмоции: как будто впервые начинаешь играть в футбол. Спасибо болельщикам, что пришли. Эта победа для них. Без них было бы трудно ее добыть", — сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
УАФ

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