Национальная сборная Украины
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Левченко: И кто там о Судакове судачил?
Эксперту матч против Северной Ирландии понравился
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру национальной команды в
"Отличный спарринг нашей сборной. Создали множество моментов и столько же разбазарили.
Очень по-взрослому выглядят Забарный, Шапаренко, Зубков!
И кто там о Судакове судачил?! Шикарно вписался в игру! Комплимент", — написал Левченко в своем Твиттере.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (6)
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