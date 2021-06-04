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Левченко: И кто там о Судакове судачил?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперту матч против Северной Ирландии понравился

Левченко: И кто там о Судакове судачил?

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру национальной команды в матче с Северной Ирландией (1:0).

"Отличный спарринг нашей сборной. Создали множество моментов и столько же разбазарили.

Очень по-взрослому выглядят Забарный, Шапаренко, Зубков!

И кто там о Судакове судачил?! Шикарно вписался в игру! Комплимент", — написал Левченко в своем Твиттере.

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В статье: Украина Евгений Левченко Георгий Судаков
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Комментарии (6)
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Камонплей
04.06.2021 в 20:00
При всій повазі до особи Левченко, зарано такі питання ставити. Для цього треба трохи більше ніж не привезти гол в свої ворота проти невмотивованої команди чи просто не виглядати йолопом який вдруге в житті м'яча побачив. Судаков дійсно не виправдав найгірших сподівань, непогано рухався, але у той самий час, у найважливіший момент віддавав передачу партнеру в пах/стегно/недодачу чого не має бути на рівні збірної, яка приїхала на турнір не в якості туристів. Порівнюючи з іншим амплуа, якщо Лунін цей рік мало грав і проявив невпевненість в ключовий момент, то він і не їде на Євро. Яким би він не був молодим, талановитим та перспективним. Той же Зінченко (перший виклик якого теж створив певні суперечки) в свій час з перших матчів доводив, що він футболіст нового покоління і відзначався саме чіткими діями на фоні інших. І не просто так став наймолодшим капітаном.
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Одиссей(Афула) (Афула)
04.06.2021 в 19:57
У нас все вписываются,а результата нет.Пас на Марлоса не отдал чем запорол выход один в один,по воротам не попал с выгодной позиции,запорол атаку,когда попал в Ярмоленко.Итого 3 перспективных момента запорол, добавим 3 момента запоротых Яремчуком и два Ярмоленко и получим 8.Из 8 забить 1, если бы в конце пропустили была бы очередная ничья.Как говорит Яремчук моменты есть -реализация будет.Еще пару матчей отбора ЧМ так сыграем и досвиданье.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.06.2021 в 19:32
Левченко должен взять гитару и спеть ему красивую песню :)
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Динамист (Киев)
04.06.2021 в 19:25
Единственное, что могу сказать "выглядит Судаков хорошо"
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FCZK-1922 (Кировоград)
04.06.2021 в 19:17
Авансы, авансы, авансы и ещё раз авансы
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 19:04
А не зарано ли парню после одного товарняка комплименты раздавать?
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+2
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