Левченко: И кто там о Судакове судачил?

При всій повазі до особи Левченко, зарано такі питання ставити. Для цього треба трохи більше ніж не привезти гол в свої ворота проти невмотивованої команди чи просто не виглядати йолопом який вдруге в житті м'яча побачив. Судаков дійсно не виправдав найгірших сподівань, непогано рухався, але у той самий час, у найважливіший момент віддавав передачу партнеру в пах/стегно/недодачу чого не має бути на рівні збірної, яка приїхала на турнір не в якості туристів. Порівнюючи з іншим амплуа, якщо Лунін цей рік мало грав і проявив невпевненість в ключовий момент, то він і не їде на Євро. Яким би він не був молодим, талановитим та перспективним. Той же Зінченко (перший виклик якого теж створив певні суперечки) в свій час з перших матчів доводив, що він футболіст нового покоління і відзначався саме чіткими діями на фоні інших. І не просто так став наймолодшим капітаном.