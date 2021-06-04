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Сабо: Шевченко решил поставить защиту Динамо

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Сабо: Шевченко решил поставить защиту Динамо

uaf.ua

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Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру национальной команды в матче с Северной Ирландией (1:0).

"Мне игра понравилась, особенно первый тайм. Хороший контроль мяча, хорошие скорости, были голевые моменты. Прекрасный забитый мяч. Наши игроки вытянули из той зоны защитника и Зубков, будучи свободным, забил. Караваев исполнил прекрасную зрячую передачу. В общем, игра получилась.

Что касается состава, тот же Степаненко, который вышел на замену, для меня он один из лучших опорных полузащитников в Европе. Он прекрасно играет в отборе мяча, страхует справа и слева. Тренерскому штабу будет непросто, потому что появился Зинченко, есть Марлос, тот же Степаненко. Защитная линия: Караваев, Миколенко и вратарь Бущан — динамовцы. Шевченко решил поставить защиту "Динамо". Во втором тайме создали много хороших моментов", — сказал Сабо

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В статье: Украина Северная Ирландия Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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