Шевченко нашел оптимальную структуру для интенсивности: Тактика в матче Украина - Северная Ирландия

В контрольном матче со сборной Северной Ирландии национальная команда Украины прервала свою шестиматчевую безвыигрышную серию и в целом показала достаточно неплохой уровень игры. Постараемся разобраться в основных тактических аспектах противостояния и взаимодействиях игроков в разных фазах игры.

После неоднозначных весенних экспериментов с тактикой сборная Украины вернулась к своей прежней модели игры и схеме 4-3-3. Место в воротах Бущана прогнозировалось. На флангах сыграли лучшие фулбеки Миколенко и Караваев. В центре обороны вышла пара Забарный, Матвиенко. В принципе, велика вероятность, что данный вариант линии обороны и позиция вратаря является оптимальным. В треугольнике полузащиты на законных позициях Степаненко и Зинченко со старта вышли "динамовцы" Сидорчук и Шапаренко соответственно. Оба провели хороший матч. Правой "восьмеркой" сыграл Малиновский.

На самой проблемной позиции – слева в атаке в первом тайме отыграл Зубков. На мой взгляд, на данный момент, игрок "Ференцвароша" выглядит кандидатом номер один на роль левого вингера. Еще перед матчем, Шевченко публично пообещал опытному Ярмоленко 180 минут игрового времени в июньских спаррингах. Андрей еще явно не набрал своих лучших кондиций, но по игре создалось ощущение, что он уже от них не так далек. На острие атаки сыграл наш основной форвард – Яремчук.

После перерыва Романа заменил Беседин. "Динамовец" не усилил игру, но на это есть не только субъективные, но и объективные причины. Беседин и Марлос выходили на поле, когда команда стала действовать менее интенсивно и чаще отказывалась от проактивных методов обороны.

Украина - Северная Ирландия - 1:0

Гол: Зубков 10 (Караваев)

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук (Степаненко 76), Шапаренко (Судаков 72) — Ярмоленко, Яремчук (Беседин 46), Зубков (Марлос 46)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Кэткарт, Браун (Макклелланд 89), Фергюсон (Смит 68), Даллас (Чарльз 89), Макнейр, Макканн (Уайт 81), Сэвилл, Мадженнис (Лафферти 61), Макгинн (Томпсон 46)

Предупреждения: Беседин 90+2 - Макнейр 90+3

Беседин 90+2 - Макнейр 90+3 Удары (в створ) – 18(4):6(1)

– 18(4):6(1) Владение – 61%:39%

– 61%:39% Точность передач – 89%:79%

– 89%:79% Фолы – 14:7

Если в матче с Бахрейном тренерский штаб нашей национальной команды еще пробовал играть с тройкой центрбеков, хотя бы в фазе игры с мячом (когда Тымчик поднимался вверх, левый инсайд Макаренко опускался в тройку, когда поднимался Миколенко – в линии обороны оставался Тымчик), то на этот раз мы стали свидетелями уже подзабытой структуры, с которой Украина и квалифицировалась на Евро и пробивалась в элитный дивизион Лиги наций.

В первом тайме сборная показала очень солидный уровень. Математическим подтверждением чего являются показатели ударов по воротам – 10:1! В первую очередь, подавляющее преимущество команды Шевченко было обусловлено эффективным контрпрессингом. Вообще, "сине-желтые" были хороши в действиях без мяча.

В деструктивной фазе игры хозяева поля встречали оппонента средним блоком, поддерживая структуру 4-3-3. Украина плотно перекрывала центральную зону, выдавливала мяч во фланги и активировала прессинг.

До перерыва британцы имели лишь один опасный момент, и тот был создан со стандарта, что, в общем-то, неудивительно. Пожалуй, это единственный компонент, в котором Северная Ирландия способна конкурировать с нашей командой.

Отлаженный механизм структуры 4-3-3, который базировался на уже давно выработанном динамическом стереотипе, позволял Украине задавать матчу темп, в котором соперник не мог составить нам конкуренцию.

На протяжении всего матча такой темп, да еще и в подготовительном периоде, поддерживать очень трудно. После перерыва хозяева поля несколько сбавили обороты и при потере мяча чаще стали переходить в позиционную оборону (4-1-4-1). Во второй половине второго тайма Украина снова активизировалась и должна была доводить дело до более крупной победы, но в который раз нас подводит реализация голевых моментов.

Очень важную роль в атакующих действиях сборной Украины играли условные "восьмерки" Шапаренко и Малиновский. На схеме обозначены наиболее важные зоны при развитии позиционных атак. Миколенко и Караваев не спешили подключаться вперед, пока мяч не доставлялся в финальную треть поля. До этого момента, розыгрыш мяча на своей половине в основном завершался продольными и диагональными передачами на инсайдов, которые активно открывались в недодачу, между линий обороны соперника. Одновременно, с открываниями Шапаренко и Малиновским, в обратном направлении, за спины защитникам открывались нападающие. У наших защитников всегда были варианты для продолжения атаки.

При продвижении мяча к финальной трети поля Миколенко и Караваев поддерживали атаку не классическими действиями по бровке, а предлагали себя в полупространствах. Это позволяло активно и эффективно использовать контрпрессинг при потере. Только когда соперник садился слишком глубоко, наши фулбеки создавали ширину, а вингеры смещались в полуфланги.

Нужно отметить хороший уровень взаимодействий между Ярмоленко и Яремчуком. Также, здорово отыграл Зубков. Снова уверенно на замену вышел юный Судаков. Уже сейчас видно, что это будущее нашей сборной.

После матча Андрей Шевченко выразил удовлетворение, как результатом, так и игрой своей команды, а также рассказал о плане на игру:

"Для нашей уверенности это был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить. Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру. Готовились непосредственно к этому сопернику, потому что понимали, насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться. Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны. В первом тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили. Меня интересует в целом как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас, в тренировочном процессе, мы практически их убираем".

На пресс-конференции главный тренер сборной Украины отметил, на мой взгляд, один из основных тактических моментов в матче – нетипичные функции фланговых защитников. Это новшество органично легло в систему игры команды. По крайней мере, в отдельно взятом матче с Северной Ирландией Миколенко и Караваев достаточно эффективно воплотили в жизнь задумки тренерского штаба.

Интересно будет посмотреть, какую тактику выберет Шевченко на последний спарринг с Кипром. Будет ли это контрольным тестом для отлаженной структуры 4-3-3 с новыми ролями фулбеков или тренерский штаб воспользуется последней возможностью и хотя бы часть матча пожертвует на эксперименты, например, со схемами с тремя центрбеками или 4-2-3-1. Кадровый потенциал и разнообразные характеристики сборников в теории позволяют лепить разные формы.

Успешное возвращение к уже давно отлаженной системе игры с ограниченными коррективами позволяют предполагать, что именно модель игры, которую мы увидели в Днепре и будет базовой для национальной команды на Евро-2020. Во всяком случае, в очных противостояниях с примерно равными и номинально более слабыми оппонентами. Вполне возможно, что вполне вероятный вариант ведения игры с топ-сборными, например, с Голландией или любой другой в плей-офф (в случае выхода, конечно) мы увидели в Париже, а точнее в Сен-Дени, в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Тогда с Францией мы сыграли вторым номером по схеме с тремя центрбеками.

В весенних неудачах сборной Украины есть и положительный момент. Неудовлетворительный результат в матчах с Финляндией, Казахстаном и Бахрейном стали своего рода вакциной от возможной переоценки своих возможностей. Но на чемпионате Европы важно не только иметь адекватное представление о своих силах, но и объективно оценивать соотношение потенциальных возможностей с соперниками. Если сравнить интенсивность действий и взаимодействий команды Шевченко с ее первым оппонентом на Евро, то очевидно, что оно явно не в пользу грозных на бумаге Нидерландов.

На мой взгляд, базовая схема 4-3-3 с осторожной ролью фулбеков может быть достаточно эффективной в противостоянии со сборной Голландии, которая под руководством Франка де Бура не отличается стабильностью и не реализовывает весь свой действительно высокий потенциал. Нынешняя версия "заводного апельсина" не такая уж и заводная, и не такая уже и апельсин. Об этом напомнили турки с шотландцами.

Разумеется, можно рискнуть и проиграть, но ведь в подстроении под фаворита также нет никаких гарантий успеха. На мой взгляд, в матче, в котором мы условно имеем моральное право на осечку, есть все основания сделать выбор в пользу базовой структуры, которая позволяет команде действовать с максимальной интенсивностью. Именно превосходство в этом аспекте и может стать ключевым в противостоянии с Нидерландами.

Разумеется, у тренерского состава сборной Украины на данном этапе подготовки имеется большое количество идей и вариантов. Спарринг с Кипром должен стать последним фильтром, как в выборе основной и альтернативных моделей игры, так и в формировании оптимального состава. Пока видны несколько основных кадровых вопросов – Зубков или Марлос на позиции левого вингера? Статус и интегральный уровень готовности Ярмоленко? Забарный или Кривцов в паре с Матвиенко? Утверждение Бущана в качестве основного голкипера и вероятность использования Караваева на других позициях (например, левый инвертированный вингер). Обо всем этом и не только мы сможем поразмышлять после последнего контрольного матча с Кипром.

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