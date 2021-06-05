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Судаков и Забарный в четверке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Впереди две настоящие звезды и молодой польский талант

Судаков и Забарный в четверке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки сборной Украины Илья Забарный и Георгий Судаков вошли в четверку рейтинга самых молодых футболистов на Чемпионате Европы-2020.

Интересно, что защитник и полузащитник родились в один день - 1 сентября 2002 года. Они оба расположились на четвертом месте.

Самым молодым участником следующего ЧЕ станет полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский, который появился на свет 16 октября 2003 года. Ему исполнится 18 только осенью.

Вторую позицию занял хавбек сборной Англии Джуд Беллингем, который Родился 29 июня 2003 года. Только во время континентального первенства он сможет достичь своего совершеннолетия.

На третьем месте хавбек сборной Испании Педри (25 ноября 2002), а на пятом - чешский нападающий Адам Гложек (25 июля 2002).

На счету Забарного семь матчей в составе сборной Украины, а Судаков провел две встречи.

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В статье: Евро-2020 Георгий Судаков Илья Забарный
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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
05.06.2021 в 12:57
Раджу всім коментаторам подивитися у словник і перевірити, як наголошується слово "забарний". І ще "гармаш" заодно. Може, прийде прозріння...
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