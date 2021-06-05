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Судаков и Забарный в четверке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020
Впереди две настоящие звезды и молодой польский талант
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки сборной Украины Илья Забарный и Георгий Судаков вошли в четверку рейтинга самых молодых футболистов на Чемпионате Европы-2020.
Интересно, что защитник и полузащитник родились в один день - 1 сентября 2002 года. Они оба расположились на четвертом месте.
Самым молодым участником следующего ЧЕ станет полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский, который появился на свет 16 октября 2003 года. Ему исполнится 18 только осенью.
Вторую позицию занял хавбек сборной Англии Джуд Беллингем, который Родился 29 июня 2003 года. Только во время континентального первенства он сможет достичь своего совершеннолетия.
На третьем месте хавбек сборной Испании Педри (25 ноября 2002), а на пятом - чешский нападающий Адам Гложек (25 июля 2002).
На счету Забарного семь матчей в составе сборной Украины, а Судаков провел две встречи.
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