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Судаков и Забарный в тройке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020
Впереди только настоящие звезды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки сборной Украины Илья Забарный и Георгий Судаков вошли в тройку рейтинга самых молодых футболистов на Чемпионате Европы-2020.
Интересно, что защитник и полузащитник родились в один день - 1 сентября 2002 года. Они оба расположились на третьем месте.
Самым молодым участником следующего ЧЕ станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, который появился на свет 29 июня 2003-го года. Только во время континентального первенства он сможет достичь своего совершеннолетия.
На втором месте хавбек сборной Испании Педри, который родился 25 ноября 2002 года.
Пятерку самых молодых футболистов замыкает чешский нападающий Адам Гложек (25 июля 2002 г. р.).
На счету Забарного семь матчей в составе сборной Украины, а Судаков провел две встречи.
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