  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков и Забарный в тройке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков и Забарный в тройке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди только настоящие звезды

Судаков и Забарный в тройке рейтинга самых молодых игроков Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки сборной Украины Илья Забарный и Георгий Судаков вошли в тройку рейтинга самых молодых футболистов на Чемпионате Европы-2020.

Интересно, что защитник и полузащитник родились в один день - 1 сентября 2002 года. Они оба расположились на третьем месте.

Самым молодым участником следующего ЧЕ станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, который появился на свет 29 июня 2003-го года. Только во время континентального первенства он сможет достичь своего совершеннолетия.

На втором месте хавбек сборной Испании Педри, который родился 25 ноября 2002 года.

Пятерку самых молодых футболистов замыкает чешский нападающий Адам Гложек (25 июля 2002 г. р.).

На счету Забарного семь матчей в составе сборной Украины, а Судаков провел две встречи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евро-2020 Георгий Судаков Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UA-Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...