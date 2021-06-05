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Яремчук - Зинченку: Поздравляю с победой в Лиге Чемпионов

Национальная сборная Украины
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Игрок "Манчестер Сити" шутку не оценил

Яремчук - Зинченку: Поздравляю с победой в Лиге Чемпионов

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Пресаташе Андрея Шевченко Николай Васильков опубликовал очередную порцию эксклюзива из лагеря сборной Украины, которая на данный момент в Харькове готовится к финальной части Чемпионата Европы-2020.

Возвращение Александра Зинченко, гол между ног Трубину от Шевченко и неудачная шутка о финале Лиги Чемпионов Яремчука, которую игрок "Манчестер Сити" явно не оценил.

Момент с юмором нападающего "Гента" начинается с 3:55.

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Зинченко Яремчук
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Источник:
УАФ

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