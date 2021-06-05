Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук - Зинченку: Поздравляю с победой в Лиге Чемпионов
Игрок "Манчестер Сити" шутку не оценил
Фото Павла Кубанова - УАФ
Пресаташе Андрея Шевченко Николай Васильков опубликовал очередную порцию эксклюзива из лагеря сборной Украины, которая на данный момент в Харькове готовится к финальной части Чемпионата Европы-2020.
Возвращение Александра Зинченко, гол между ног Трубину от Шевченко и неудачная шутка о финале Лиги Чемпионов Яремчука, которую игрок "Манчестер Сити" явно не оценил.
Момент с юмором нападающего "Гента" начинается с 3:55.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Капитан и еще восемь игроков покинули Олимпик
- Шевченко нашел оптимальную структуру для интенсивности: Тактика в матче Украина - Северная Ирландия
- Цели Металлиста 1925 - платочки белые для Кремня. Анонс 29-го тура Первой лиги
- Шевченко объявил окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
- Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...