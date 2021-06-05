  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зубков о дебютном голе: После игры меня переполняли положительные эмоции
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зубков о дебютном голе: После игры меня переполняли положительные эмоции

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Памятный день

Зубков о дебютном голе: После игры меня переполняли положительные эмоции

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал свой дебютный гол за главную команду страны в спарринге против Северной Ирландии:

"Это был хороший гол после великолепной передачи Александра Караваева. После игры меня переполняли положительные эмоции. Поэтому я нахожусь в хорошем настроении и готовлюсь дальше к первенству Европы.

Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в облегченном режиме. После занятий - бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.

У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями", - сказал Зубков.

Кроме того, что Александр забил свой первый гол за сборную Украины, матч против британцев стал для него 10-м в сине-желтой футболке.

Впереди главную команду страны ожидает завершающий спарринг в рамках подготовки к Евро-2020. Сборная Украины в Харькове сыграет против сборной Кипра 7 июня. Стартовый свисток запланирован на 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...