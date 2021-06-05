Зубков о дебютном голе: После игры меня переполняли положительные эмоции

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал свой дебютный гол за главную команду страны в спарринге против Северной Ирландии:

"Это был хороший гол после великолепной передачи Александра Караваева. После игры меня переполняли положительные эмоции. Поэтому я нахожусь в хорошем настроении и готовлюсь дальше к первенству Европы.

Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в облегченном режиме. После занятий - бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.

У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями", - сказал Зубков.