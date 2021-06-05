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Зубков о дебютном голе: После игры меня переполняли положительные эмоции
Памятный день
УАФ/Павло Кубанов
Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал свой дебютный гол за главную команду страны в спарринге против Северной Ирландии:
"Это был хороший гол после великолепной передачи Александра Караваева. После игры меня переполняли положительные эмоции. Поэтому я нахожусь в хорошем настроении и готовлюсь дальше к первенству Европы.
Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в облегченном режиме. После занятий - бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.
У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями", - сказал Зубков.
Кроме того, что Александр забил свой первый гол за сборную Украины, матч против британцев стал для него 10-м в сине-желтой футболке.
Впереди главную команду страны ожидает завершающий спарринг в рамках подготовки к Евро-2020. Сборная Украины в Харькове сыграет против сборной Кипра 7 июня. Стартовый свисток запланирован на 19:00.
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