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Шевченко - игрокам сборной: Мы стали на правильный путь

Национальная сборная Украины
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Главное, что прервали серию

Шевченко - игрокам сборной: Мы стали на правильный путь

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам главной команды страны после матча с Северной Ирландией:

"Выигрывать - это всегда приятно. Видите: настроение хорошее. Мы стали сейчас на правильный путь, давайте его будем уже держать до конца", - сказал наставник.

Напомним, что в "сине-желтых" запланирован еще один спарринг перед стартом следующего Чемпионата Европы. Через четыре дня после победы над Северной Ирландией (1:0) сборная Украины встретится с Кипром. Начало матча 7 июня в 19:00.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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