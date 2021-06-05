Шевченко - игрокам сборной: Мы стали на правильный путь

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам главной команды страны после матча с Северной Ирландией:

"Выигрывать - это всегда приятно. Видите: настроение хорошее. Мы стали сейчас на правильный путь, давайте его будем уже держать до конца", - сказал наставник.

Напомним, что в "сине-желтых" запланирован еще один спарринг перед стартом следующего Чемпионата Европы. Через четыре дня после победы над Северной Ирландией (1:0) сборная Украины встретится с Кипром. Начало матча 7 июня в 19:00.