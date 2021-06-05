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Безус: Узнал о вызове в сборную Украины, когда летел в Турцию в отпуск
Но вспомнил о еще более курьезном случае
Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус прокомментировал свой вызов в ряды Национальной сборной Украины:
"Мой путь на Евро можно сравнить с американскими горками. В одном из матчей отборочного турнира я выходил на поле в основном составе, но были случаи, когда меня вообще не вызывали в сборную.
Не увидел свою фамилию в расширенном списке и на этот раз, но в глубине души верил до последнего. Наверное, это был самый неожиданный, но в то же время самый ожидаемый вызов в национальную команду. Причем пришел он ко мне, когда я летел в самолете на отдых в Турцию.
Во время полета я подключился к сети и увидел сообщение от менеджера сборной Украины. Пришлось поменять планы — отменять отпуск. Конечно, моя семья с пониманием отнеслась к такому повороту событий. Когда тебя вызывают в главную команду страны, ты готов пожертвовать многим. Мой случай не самый показательный. Знаю, что когда Сергея Кравченко первый раз вызвали в сборную, он перенес свадьбу", - сказал Безус.
В прошлом сезоне на счету Романа семь голов и семь ассистов в 37 матчах за "Гент".
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