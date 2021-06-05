  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Безус: Узнал о вызове в сборную Украины, когда летел в Турцию в отпуск
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безус: Узнал о вызове в сборную Украины, когда летел в Турцию в отпуск

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Но вспомнил о еще более курьезном случае

Безус: Узнал о вызове в сборную Украины, когда летел в Турцию в отпуск

Новина українською

Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус прокомментировал свой вызов в ряды Национальной сборной Украины:

"Мой путь на Евро можно сравнить с американскими горками. В одном из матчей отборочного турнира я выходил на поле в основном составе, но были случаи, когда меня вообще не вызывали в сборную.

Не увидел свою фамилию в расширенном списке и на этот раз, но в глубине души верил до последнего. Наверное, это был самый неожиданный, но в то же время самый ожидаемый вызов в национальную команду. Причем пришел он ко мне, когда я летел в самолете на отдых в Турцию.

Во время полета я подключился к сети и увидел сообщение от менеджера сборной Украины. Пришлось поменять планы — отменять отпуск. Конечно, моя семья с пониманием отнеслась к такому повороту событий. Когда тебя вызывают в главную команду страны, ты готов пожертвовать многим. Мой случай не самый показательный. Знаю, что когда Сергея Кравченко первый раз вызвали в сборную, он перенес свадьбу", - сказал Безус.

В прошлом сезоне на счету Романа семь голов и семь ассистов в 37 матчах за "Гент".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...