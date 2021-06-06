Зинченко: В сборной Украины замечательный коллектив, который меня реанимировал после финала ЛЧ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который присоединился позже всех игроков в лагерь команды, прокомментировал свое состояние как психологическое, так и физическое:

"Чувствую себя хорошо, атмосфера хорошая. Было несколько дней передохнуть после финала, но почти все время ушло на дорогу обратно в Украину. Чувствую по себе, что ничего не растерял в плане физических кондиций. Жизнь на поражении в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые задачи, будем стремиться к ним. Психологически чувствую себя хорошо. Все отлично. В сборной Украины замечательный коллектив, который меня реанимировал", - сказал Зинченко.

Напомним, что Александр провел все 90 минут в составе "Манчестер Сити" в финальном матче Лиги Чемпионов против "Челси", который состоялся 26 мая. В том матче победу одержали "аристократы" со счетом 1:0. В матчах сборной против Бахрейна и Северной Ирландии он не участвовал.