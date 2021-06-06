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Зинченко: В сборной Украины замечательный коллектив, который меня реанимировал после финала ЛЧ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Особенно постарался Яремчук

Зинченко: В сборной Украины замечательный коллектив, который меня реанимировал после финала ЛЧ

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который присоединился позже всех игроков в лагерь команды, прокомментировал свое состояние как психологическое, так и физическое:

"Чувствую себя хорошо, атмосфера хорошая. Было несколько дней передохнуть после финала, но почти все время ушло на дорогу обратно в Украину. Чувствую по себе, что ничего не растерял в плане физических кондиций.

Жизнь на поражении в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые задачи, будем стремиться к ним. Психологически чувствую себя хорошо. Все отлично. В сборной Украины замечательный коллектив, который меня реанимировал", - сказал Зинченко.

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Напомним, что Александр провел все 90 минут в составе "Манчестер Сити" в финальном матче Лиги Чемпионов против "Челси", который состоялся 26 мая. В том матче победу одержали "аристократы" со счетом 1:0. В матчах сборной против Бахрейна и Северной Ирландии он не участвовал.

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В статье: Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 14:44
не х....себе...какие там реаниматоры....а жена дома тоскует.....
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 10:38
Сам накосячил, сам и восстанавливайся.
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+2
-2
Tasha (Киев)
06.06.2021 в 10:04
Яремчук. Реабілітація. Не дорого))
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+5
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.06.2021 в 12:15
5 балів!
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+3
0


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