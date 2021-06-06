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Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украина - Кипр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2021 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол

Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Последняя остановка перед Евро-2020. Сыграв с Кипром, следующим поединком сборной Украины будет противостояние на чемпионате Европы со сборной Нидерландов. Поэтому до последнего спарринга украинцы должны подойти с максимальной готовностью и с хорошим настроением. Все, что не успели отработать ранее, должны отработать сейчас.

Украина - Кипр. Где и когда состоится товарищеский матч сборных

С Кипром товарищеский матч состоится в Харькове 07.06.2021. Начало спарринга – 19:00. На трибунах разрешено будет присутствовать зрителям.

Украина - Кипр. Где смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Матч Украина - Кипр в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало прямой телетрансляции – 18:55. До и после матча в эфире телеканала будет работать аналитическая студия, посвященная сборной Украины.

Также матч будет транслировать телеканал "Украина", но не в прямом эфире, а в записи. Начало - 23:00.

Украина - Кипр. Где смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча в Интернете

В Интернете матч в прямом эфире покажут те платформы, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3". В частности, Oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочие. В записи можно будет посмотреть матч на тех платформах, которые ретранслируют телеканал "Украина".

Украина - Кипр. АУДИО-трансляцию матча

Аудио-трансляцию матча (звуковой комментарий о событиях матча в живом времени) можно будет послушать на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>. Начало аудио-трансляции – в 19:00, но за тридцать минут до начала игры на этой же странице состоится аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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В статье: Украина Кипр
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:22
Я за то, что бы все матчи сборной перенесли на телеканал "Перший". Эту команду должна видеть вся страна а не несколько городов.
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Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 08:18
Остался пустячок.Чтобы "Перший" тоже так решил.
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djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 14:40
футбол и так в упадке в Украине....так и людей еще лишают просмотра....кругом бл...коммерция.
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