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Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Украина - Кипр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2021 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
Последняя остановка перед Евро-2020. Сыграв с Кипром, следующим поединком сборной Украины будет противостояние на чемпионате Европы со сборной Нидерландов. Поэтому до последнего спарринга украинцы должны подойти с максимальной готовностью и с хорошим настроением. Все, что не успели отработать ранее, должны отработать сейчас.
Украина - Кипр. Где и когда состоится товарищеский матч сборных
С Кипром товарищеский матч состоится в Харькове 07.06.2021. Начало спарринга – 19:00. На трибунах разрешено будет присутствовать зрителям.
Украина - Кипр. Где смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Матч Украина - Кипр в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало прямой телетрансляции – 18:55. До и после матча в эфире телеканала будет работать аналитическая студия, посвященная сборной Украины.
Также матч будет транслировать телеканал "Украина", но не в прямом эфире, а в записи. Начало - 23:00.
Украина - Кипр. Где смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча в Интернете
В Интернете матч в прямом эфире покажут те платформы, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3". В частности, Oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочие. В записи можно будет посмотреть матч на тех платформах, которые ретранслируют телеканал "Украина".
Украина - Кипр. АУДИО-трансляцию матча
Аудио-трансляцию матча (звуковой комментарий о событиях матча в живом времени) можно будет послушать на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>. Начало аудио-трансляции – в 19:00, но за тридцать минут до начала игры на этой же странице состоится аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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