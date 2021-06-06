Лазарет сборной Украины опустел

Сборная Украины завершает подготовку к финальной части Евро-2020.

Прессекретар Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил, что уже все футболисты занимаются в общей группе. С лазарета вернулись Виктор Цыганков, Александр Тимчик и Эдуард Соболь. Они не были травмированы, но тренерский штаб "сине-желтых" решил поберечь игроков. Напомним, что эта тройка исполнителей пропустила встречу против Северной Ирландии.

Небольшие проблемы с плечами у голкипера Анатолия Трубина из-за нагрузок. Но это не мешает ему заниматься в общей группе.

После матча против Кипра, который состоится 7 июня, сборная Украины отправится в Румынию, где будет дислоцироваться во время Евро-2020. Напомним, "сине-желтые" будут базироваться в столице Бухаресте.