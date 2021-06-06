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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лазарет сборной Украины опустел

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Только у одного из голкиперов небольшие проблемы

Лазарет сборной Украины опустел

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Сборная Украины завершает подготовку к финальной части Евро-2020.

Прессекретар Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил, что уже все футболисты занимаются в общей группе. С лазарета вернулись Виктор Цыганков, Александр Тимчик и Эдуард Соболь. Они не были травмированы, но тренерский штаб "сине-желтых" решил поберечь игроков. Напомним, что эта тройка исполнителей пропустила встречу против Северной Ирландии.

Небольшие проблемы с плечами у голкипера Анатолия Трубина из-за нагрузок. Но это не мешает ему заниматься в общей группе.

После матча против Кипра, который состоится 7 июня, сборная Украины отправится в Румынию, где будет дислоцироваться во время Евро-2020. Напомним, "сине-желтые" будут базироваться в столице Бухаресте.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 15:47
Берегите Витю, чувак реально решить может.
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+1
0
Technical
06.06.2021 в 15:02
Тепер важливо без травм відіграти з Кіпром і у повному складі підійти до Євро
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
06.06.2021 в 13:39
так мозги не лечат
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0
-2
тутти-10 (Сумська область)
06.06.2021 в 18:27
Ну, якщо тобі так сказали спеціалісти, то мужайся. Все життя так і проживеш
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0
0


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