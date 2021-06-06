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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины представила новую форму с картой Украины

Национальная сборная Украины
(31 голосов)

Вместе с Крымом, Луганском и Донецком

Сборная Украины представила новую форму с картой Украины

Андрій Павелко в Фейсбук

Новина українською

Председатель УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook представил новую форму сборной Украины, в которой "сине-желтые" будут играть на Евро-2020. На переднем плане футболки изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями.

Фотогалерея

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"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой - особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценный для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!" и которое теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя в Киев, Донецка и Луганска до Ужгорода поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная - соединяют Украину! Слава Украине!", - написал Павелко.

Напомним, что на Чемпионате Европы-2020 "сине-желтые" сыграют в группе C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Стартовый поединок состоится в следующее воскресенье, 13 июня, в Амстердаме против "оранье".

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Комментарии (118)
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fanat_football (Херсон)
07.06.2021 в 11:42
Вроде УЕФА одобрил форму нашей команды. Усрались московиты !
Ответить
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
07.06.2021 в 10:27
форма топ, и пуканы ватникам здорово подожгли!
Ответить
+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 09:51
Прекрасная форма!
Ответить
+1
0
avatar
mafan (Рівне)
07.06.2021 в 09:25
От би з москалями зіграти саме в цій формі - але ж не дозволять, навіть якщо вийдемо на цих скотиняк в плей-оф)))
Ответить
+2
0
Dalskyi (Sviaschene)
07.06.2021 в 09:23
Все класно зробили, для гравців мотивація, а для ідіотів підірвало трохи) Удачі всім.
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 09:06
Что дали, то и наденут!
Ответить
0
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 22:15
Я хочу чтобы сборная победила на Евро.Пора
Ответить
+4
-1
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 21:01
Тактика примитивна- форма запретят, сборная провалится и можно будет провал списать на то что играли не в своей формеПока такие как Павелко будут рулить футболом не будет ничего хорошего
Ответить
+4
-16
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 06:46
Тактика таких швондєров як ти примітивна.
Ответить
+6
-1
avatar
anonimus (Київ)
06.06.2021 в 20:52
Ответить
+3
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
06.06.2021 в 20:21
Самая крутая форма за последнее время а то что пригорает и у федерастов и у большинства местных* обывателей еще раз доказывает в правильности выбора дизайна и всех атрибутов .Форма класс!!! Слава Украине!!! Смерть федерастам и прихлебанцам !!!
Ответить
+16
-4
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
06.06.2021 в 22:11
минусуем?! пригорает !!! это хорошо !!!!
Ответить
+8
0
1966macdowell (Київ)
06.06.2021 в 20:16
Класна форма, дяка ффу, так розізлити іхтамнєтів, прямо не очікувано)) в них пердаки не витримають
Ответить
+8
-3
avatar
dimonxman again (London)
06.06.2021 в 20:14
У меня официальное предложение к Павелко. А давайте на следующий год на турнир сделаем "жовто-блакитну" футболку и "червоно-чорні" шорты. На груди карта Украины (как и сейчас, только поярче б), у сердца надпись "Слава Україні", а на спине под номером надпись "Героям Слава". Там, за забором так трещать будет, прям газовая камера образуется
Ответить
+6
-3
фрілансер (Львів)
06.06.2021 в 21:23
на спині під номером треба написати "Смерть ворогам!", тоді всім зараховуватимуть технічну поразку...
Ответить
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 21:28
А на шортиках эмблему дивизии Галичина добавить...
Ответить
+1
-5
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 19:52
интересно какой идиот это придумал
Ответить
+4
-16
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:28
отличный троллинг рашкованов!
Ответить
+13
-4
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 19:14
Издеваются,шоли??!!!))клоуны!!! как корыто назовёшь,так оно и поплывёт!!!))
Ответить
+2
-16
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 19:46
Ти явний клоун чепушило !
Ответить
+10
-5
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 19:52
село..варежку прикрой
+3
-14
Wille_kiev (Украина)
06.06.2021 в 21:05
А ты до*уя городской, валенок?
Ответить
+7
-3
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 16:59
Можно написать что и Калифорния-Украина?И что это меняет?Слава чему?Войне,тарифам,ценам на продукты?Зеля что говорил и что сделал?Но мы радуемся что Москва скажет((((Давайте быть адекватными!!!А не сбродом...Крім і Донецк пока не в зоне управления Слуг Народа и не факт что буду в близжайшие десятки лет.
Ответить
+9
-30
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
06.06.2021 в 17:13
Нет нельзя, так как Калифорния не признана всем миром как территория Украины, а Крым - признан!
Ответить
+19
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:15
Ти дорогу "за обрій" знаєш?
Ответить
+17
-6
тутти-10 (Сумська область)
06.06.2021 в 18:13
Ну, куди тобі йти ти і сам знаєш
Ответить
+9
-4
Леонід Скачков (Рівне)
06.06.2021 в 20:32
Так само, як і не факт,що рашка тудей не стане КНР!Або взагалі не розвалиться зі смертю оберштурбанфюрера,так як примусові хитромудрі конструкції,як правило не довговічні!
Ответить
+5
-2
chicago (chicago)
06.06.2021 в 16:56
Ті що мене мінусують будь ласка поясніть ,за що слава Україні?
Ответить
+4
-24
avatar
YANKEE (Kиїв)
06.06.2021 в 17:12
Слава Україні за талановитих людей, лікарів, митців, спортсменів, військових. Також за героїчне минуле України - Київської Русі. Гагаріна хто відправив у космос? Вірно українець Корольов. Прикладів за що дуже багато. Може колись дійде до тебе
Ответить
+18
-9
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 19:16
шото ты много про СССР написал..))
+4
-15
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:19
За те що нескорені, не раби і далі боремось за волю, за землю, за націю і віру. За Державу! Невже немає мізків таке зрозуміти? Діточки маленькі розуміють.
Ответить
+21
-8
Леонід Скачков (Рівне)
06.06.2021 в 20:35
Кому ти пояснюєш? Інфузоріям і амебам? Даремно! Вони також в цьому світі потрібні,тільки не зрозуміло,для чого?
+5
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.06.2021 в 16:56
З МАПОЮ :)
Ответить
+2
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:20
Я так розумію ти далекий від справжньої української мови?
Ответить
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 16:49
Отличная форма, главное, когда будет гимн играть, игроки рукой будут трогать самое дорогое - донецкую и луганскую области... А если карту нарисовали бы побольше, то выстраивая стенку и о Крыме бы вспомнили...
Ответить
+7
-16
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.06.2021 в 16:55
Ты прав - Крым - гениталии Украины :)
Ответить
+4
-8
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 17:00
Да ты сепар.
+5
-8
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:21
Дурень завжди себе сам покаже, його шукати не треба.
Ответить
+10
-5
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
06.06.2021 в 16:46
Вместо слава Украине нужно было написать слава украинцам.
Ответить
+5
-15
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:23
Цей лозунг --- історія України. Не ми його придумали і не нам його міняти. Зі змінами історії звертайтесь до північних сусідів.
Ответить
+16
-7
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
06.06.2021 в 18:44
Украина - понятие интерсубъективное, украинцы - люди, которые окружают, в том числе и тебя.
+2
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 19:49
Олексін , не чеши чепухню !
+1
-1
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
06.06.2021 в 16:35
3-им цветом формы должен быть красный, а не белый. Во-первых- это панславянский цвет, во-вторых красный был во флаге Украины.Красный и синий - это славянское начало, желтый - крымчаки, крымские татары.
Ответить
+6
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 19:51
Ти вже зліз олексін з трамвая ???!!
Ответить
+2
-2
Sanjobar (Севастополь)
06.06.2021 в 16:31
За поребриком уже полыхает. На Риа Новости можно ознакомиться.) Я как житель оккупированного Севастополя формой более чем доволен.)
Ответить
+27
-5
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 19:20
и как там тебе живётся, узник??!!
Ответить
+2
-9
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:30
Отличная форма, и лозунги на ней правильные, и карта страны, и тризуб. Все чётко, в бой пацаны!!! Удачи и успеха!!!
Ответить
+26
-7
budo2012 (Чугуев)
06.06.2021 в 16:29
форма отличная!!!желаю только побед нашей зборной на Евро!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Ответить
+22
-4
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 16:29
Теперь главное матчи не пр0ср@ть с разгромным счетом, а то как-то стыдно будет с лозунгом СЛАВА УКРАИНЕ пр0...ть.
Ответить
+4
-14
chicago (chicago)
06.06.2021 в 16:22
Форма подобається,от тільки оте "слава Україні" ні до чого. За що слава?
Ответить
+7
-24
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.06.2021 в 16:25
А карта к чему)) Еще бы "рух до Европи" нарисовали. Заколебали уже смешивать политику и спорт
Ответить
+7
-27
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:27
Ты дурачок, если не понимаешь, что спорта без политики не бывает!
+22
-8
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.06.2021 в 16:30
Дурачок в зеркале у тебя. А эта карта просто курам на смех, для кого она?
+8
-26
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:31
Да хоть бы для меня, и для других, кому эта форма понравилась. И я ошибся, ты не дурачок, ты дебил!
+22
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.06.2021 в 16:34
Таким даунам как ты достаточно сунуть под нос карту, вышиванку и славу Украине, чтобы забыли обо всех проблемах в стране. Нужно не карты рисовать и совать политику в спорт, а заниматься страной, что наши политики абсолютно не делают. Только землю продавать, воровать бабки, и рисовать карты с Крымом для таких даунов как ты
+12
-22
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:44
Додик, научись не делить вещи на нужные и ненужные. Должно быть всё - и хорошее правительство, и отсутствие коррупции, и медицина, и патриотизм. Если у нас в стране куча проблем из-за таких дол.баё.бов как ты, то это не значит, что нормальные люди должны выкинуть патриотизм из сердца. Такая форма должна быть хотя бы потому, что бы полыхал пердак у такого конченного ватника как ты) УсПОКОЙСЯ с миром))))
+17
-9
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.06.2021 в 16:51
Куча проблем из-за таких дол6ое*ов как ты, которые будут скакать за карту и рассказывать что Слава Украине - это для медиков. Которые получают зарплату в 6к гривен Скоро картой с Крымом и славой будут питаться. Все в общем, дискуссию вести с упоротыми даунами как ты вести невозможно. Иди скачи с картой и кричи медикам про славу, как и рассчитывают политиканы, сунувшие эту карту на футболку.
+11
-20
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.06.2021 в 16:58
Какой активный идиот ватный. Лишнехромосомные боты с рашки таки недалекие стали. Санкции работают
+17
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 19:54
Ти краще йди сєпар гриби собирай ! На рос.мові вони "отсосиновики" називаються !
+6
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:26
За великих спортсменов, писателей, музыкантов, учёных! А также военных, которые защищают нашу страну на востоке, пожарных, докторов. Понятно? Или недостаточно?
Ответить
+22
-7
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.06.2021 в 16:56
Это шоб ватных дблов типа тебя колбасило :)
Ответить
+12
-3
Рьяный(Белгород) (Белгород)
06.06.2021 в 16:22
а у Яремчука на карте Харьков "набух" ))
Ответить
0
-5
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 16:21
Что с картой, что без - всё равно ничего не видно, хотя могли бы контур Крыма более жирным сделать, а то все патриотические порывы зря! Вообще у американцев есть хорошая традиция: боксеры выходят на ринг в трусах, на которых флаг США...
Ответить
+1
-12
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 19:22
США - сепарская страна...Штаты,да не все...есть свои законы ..есть не признанные штаты...нафуй...
Ответить
+2
-3
avatar
dimonxman again (London)
06.06.2021 в 16:08
Мне очень даже понравилась форма. Только карту Украины можно было немного ярче сделать, а то кроме мацкалей ее никто не увидит. Но в общем 9 из 10.
Ответить
+19
-5
RicoRico (Кривой Рог)
06.06.2021 в 16:53
ух что будет на каналах русни. 60 минут, соловей, и прочая шмаль.... там уже на сайте Чемпионат, Валуев и прочие депутаты "будут требовать запретить форму")))))))
Ответить
+14
-2
2.dc (Николаев)
06.06.2021 в 15:58
Надеюсь, эта форма запредельно вылизана с правовой, юридической точки зрения, чтобы комар носа не подточил. Надо, просто необходимо, быть готовыми ко всему ...
Ответить
+3
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 15:40
Слышишь, "Днепр родной", не каждого украинского, а каждого украинца. Хоть проверяй текст, который тебе подсовывают если самому писать лень.
Ответить
+1
-1
avatar
palmotron (Бровари)
06.06.2021 в 15:40
Дизайнери все продумали, якби контури були більш чіткими, то це було б типу дуже кричуще, (наче акцент не на футболі і святі, а на карті, і було б чимало критики...) і кидалась в очі тільки ця карта, а не сама форма! Її все рівно побачать, і покажуть у мільйонах домовік по всьому світу! В мордорі не один пукан горітиме.
Ответить
+16
-1
lesovij (Киев)
06.06.2021 в 15:39
Форма должна немного отличаться от предыдущих , но в то же время и быть узнаваемой и обновленной, не сильно менять цвета и т.д. посмотрите на формы Италии, Бразилии, Испании, они узнаваемы годами. классная форма я считаю, у россиян пердаки будут подгорать во время трансляции, спереди карта Украины, сзади Слава Украине!
Ответить
+20
-4
Leolion (Alicante)
06.06.2021 в 15:10
Карта Украины будет повышать ответственность у игроков, и в то же время, она какая-то незаметна. Joma не придумала чего-то «особого», обычная форма, о изюминке которой знаем только мы.Хотелось бы конечно чего-то нового и радует развитие в этом направлении)
Ответить
+9
-2
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 15:08
Пердаки у любителей узкого х*я уже взорвались?))
Ответить
+26
-8
Dr. House (Поділля)
06.06.2021 в 15:09
Сейчас Бабурки всякие прискачут вместе с Окурками
Ответить
+13
-7
lingotto (Київ)
06.06.2021 в 15:02
Форма - агонь! Грех в такой не побеждать!
Ответить
+26
-6
Лекарь (село Дарница)
06.06.2021 в 14:59
Отличная форма, мне нравится. Теперь надо не посрамить эту страну, которая изображена на форме. Очень хочу верить в достойное выступление на Евро!
Ответить
+22
-4
avatar
YANKEE (Boston)
06.06.2021 в 14:54
Не о чем как обычно. Joma она и в Гондурасе Joma. Достаточно просто посмотреть список стран работающих с Joma. Болгария, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Киргизия, Куба, Мальдивы, Никарагуа, Румыния,Тринидад и Тобаго, Узбекистан, Украина
Ответить
+14
-26
avatar
YANKEE (Boston)
06.06.2021 в 15:05
Синяя только мне нравиться. Я ждал желтый верх, синий низ и наоборот. Ждал интересные шифты. Ну серьезно что нового? Герб на центре и карта Украины? Ну так чего карта так плохо выделена.
Ответить
+7
-9
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 15:18
почему грубый? он же узкий... Или у тебя рот, даже такой узкий не заглатывает?)
+9
-7
avatar
YANKEE (Boston)
06.06.2021 в 15:19
неадекватный крот
+3
-11
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 15:22
Кто? Ты чё п1зданулась рвань. Зачем стрелки переводишь под своего фюрера косись, г*вно тюменское?)
+9
-7
avatar
YANKEE (Boston)
06.06.2021 в 15:49
какого еще фюрера и причем здесь тюмень. Ты чего взбесился. Мне не нравиться что форма постоянно одинаковая и не более.
+3
-7
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 16:02
Г*вно, не за*бался авы менять? Хули под дебила косишь? А чмошница?)
+6
-6
avatar
YANKEE (Kиїв)
06.06.2021 в 16:12
змінив щоб ты телепень зрозумів, що ти не в той бік біснуєшься. Якщо мені не сподобалось, що форма знову одного коліру, а не двох кольорів. Що я за те щоб змінити форму на найк чи адідас ще не означає що я росіянин.
+3
-8
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 21:29
Гівно, ти для початку розділові знати вивчи, а потім хряпало своє савинособаче відкривай, наслідок алкаша та шльондри підвальної. ;) Цьомаю тебе піською у твої уста.
+2
-2
avatar
YANKEE (Kиїв)
07.06.2021 в 06:49
засовую член тобі в рота по самі яйця, огидна kaцапcbка підстилка.
+1
-1
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 15:14
Хетафе, Леганес, Вильярреал. Сампдория, Аталанта, Торино. Хоффенхайм. Свонси. Так что соси буй и не психуй. Клизма рваная)
Ответить
+15
-4
avatar
YANKEE (Boston)
06.06.2021 в 15:15
Хм очень грубо((
+5
-8
Vixi73 (Uzhgorod)
06.06.2021 в 16:51
Буй тогда тебе в рот))
+5
-6
avatar
YANKEE (Kиїв)
06.06.2021 в 17:15
і тобі по самі яйця
+4
-6
avatar
YANKEE (Kиїв)
06.06.2021 в 16:10
Ответить
+2
-8
avatar
YANKEE (Kиїв)
07.06.2021 в 06:48
/
Ответить
0
-1
djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 14:47
Контур нужно было более выделить....
Ответить
+5
-6
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
06.06.2021 в 14:45
Отличная форма! Чтоб напомнить всему миру а особенно военным преступникам (гопникам) из РФ, как выглядит Украина! Чтоб не отвыкали от мысли что Крым и Донбасс это - Украина!
Ответить
+22
-7
FC Energy (Новая Каховка)
06.06.2021 в 14:44
Выглядит приятно. Но я всё жду чего-то необычного, может вариант с разными цветами шорт и футболки.
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+9
-1
Камонплей
06.06.2021 в 14:47
була така під відбір на євро 2000 в якомусь сенсі легендарна
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+9
-1
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 14:37
Ох и порвёт пуканы за поребриком да и тут у некоторых тоже))) сейчас в суд подадут за подрыв целостности московского ханства ))))
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+27
-8
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 14:45
Хотел это написать в своём сообщении, но подумал, что кто-нибудь обязательно скажет! ) P.S. О, уже началось! Первый пошёл! )
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+17
-5
Камонплей
06.06.2021 в 14:36
Нічого собі, не шаблон. Круто
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+14
-5
avatar
YANKEE (Boston)
06.06.2021 в 14:55
а чем не шаблон?
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+3
-14
ZSTV1223 (Черкаси)
06.06.2021 в 16:04
В карті України
+7
-2
avatar
palmotron (Бровари)
06.06.2021 в 14:34
Це дійсно вірне рішення!
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+16
-6
ГенриВол (Волочиськ)
06.06.2021 в 14:34
Нормас. І Бандеру можна було. Кому не подобається, то таке...
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+14
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.06.2021 в 14:29
А где Бандера?)))
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+6
-29
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
06.06.2021 в 14:39
В каждой стране есть «свой Бандера» тоесть человек который боролся за независимость своей страны, но только почему-то к нашему есть претензии, естественно эти претензии исходят от ватников которые не интересуются реальной историей, а верят только орковской пропаганде!
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+27
-12
octavi4 (Warszawa)
06.06.2021 в 15:09
Ты дальше страну дели на верных и неверных =) Когда уважение будет к каждой стороне, тогда и жизнь будет лучше :)
+7
-18
Лекарь (село Дарница)
06.06.2021 в 15:10
У кого будет уважение к каждой стороне? Уточните, пожалуйста.
+13
-1
Dr. House (Поділля)
06.06.2021 в 15:11
Неверные одноклеточные сами делается как зиготы. За что их уважать?)))
+8
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.06.2021 в 15:45
Он за нацискую Германию боролся а не за Украину
+9
-19
aleks68
06.06.2021 в 16:28
таврия-а за что борется сейчас твой плешивый вождь?за "великую"нацистскую паРАШУ?....собиратель земель.что скажут о плешивом после того как он подохнет?не нравится бандера?уё с сайта и иди ной где-нибудь в другое место к своим лапотным друзьям.не суй своё е..... куда не просят
+14
-6
aleks68
06.06.2021 в 14:40
что так задёргался лапоть?скрепа разволновалась?сидишь в крыму и подгавкиваещь.какое тебе дело?придёт день своё получишь
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+20
-8
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 15:15
Заглянь в ж*пу он тебя на бую вертит.
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+9
-2
gvi777 (Вишгород)
06.06.2021 в 16:15
Слухай таврия19752009 пішов би та історію почитав би з різних джерел, а не тільки пропогандонізми російсько-радянські переказував би. Степан Бандера більшу частину другої світової провів у німецькому концтаборі. При цьому німці вбили за цей час його братів, а совєти батьків.
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+14
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.06.2021 в 16:59
Крысчанину стремно стало?
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+8
-6
avatar
anonimus (Київ)
06.06.2021 в 20:51
таврия19752009, і Бандера і Шухевич будуть тобі сниться постійно, поки ти не здохнеш.
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+3
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 14:20
Красиво! Надо и на Евро выступить достойно!
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+23
-4
kalan-86 (Анкара)
06.06.2021 в 14:17
Красавцы! Ещё бы контур выделили чтоб когда крупным планом камера берет, видно было. Чтоб всем «нетямущим» в географии, напоминанием служило, как выглядит Украина!
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+20
-6
RicoRico (Кривой Рог)
06.06.2021 в 16:58
не в коем случае... Русня голос себе сорвёт, так орать))
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+6
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
06.06.2021 в 14:15
Нужно было карту чуть поменьше сделать, чтобы края подмышки не залезали, а так - норм
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+4
-5


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