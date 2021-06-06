Сборная Украины представила новую форму с картой Украины

Председатель УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook представил новую форму сборной Украины, в которой "сине-желтые" будут играть на Евро-2020. На переднем плане футболки изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями.

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой - особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценный для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!" и которое теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя в Киев, Донецка и Луганска до Ужгорода поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная - соединяют Украину! Слава Украине!", - написал Павелко.