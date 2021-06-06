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Национальная сборная Украины

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Литовец рассудит матч Украина - Кипр

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Один из арбитров - украинец

Литовец рассудит матч Украина - Кипр

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на товарищеский матч Украина - Кипр, который запланирован на 7 июня.

Главным судьей будет литовец Виталийс Спасйонниковс, лайнсменами будут работать его соотечественники: Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Эта бригада впервые рассудит матч с участием сборной Украины.

Четвертым арбитром будет украинец Виталий Романов из Днепра.

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Поединок между Украиной и Кипром начнется завтра, 7 июня, в 19:00. Матч состоится на ОСК "Металлист" в Харькове. Он станет финальным спарринг для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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В статье: Национальная сборная Украины Сборная Кипра
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 15:41
Почему по ТВ не показывают сборную?Что за бред?Всегда показывали что теперь?
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