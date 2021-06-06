Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Литовец рассудит матч Украина - Кипр
Один из арбитров - украинец
Стала известна бригада арбитров на товарищеский матч Украина - Кипр, который запланирован на 7 июня.
Главным судьей будет литовец Виталийс Спасйонниковс, лайнсменами будут работать его соотечественники: Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Эта бригада впервые рассудит матч с участием сборной Украины.
Четвертым арбитром будет украинец Виталий Романов из Днепра.
Поединок между Украиной и Кипром начнется завтра, 7 июня, в 19:00. Матч состоится на ОСК "Металлист" в Харькове. Он станет финальным спарринг для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.
Популярное сейчас
- Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- "Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
- В Госдуме России призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО