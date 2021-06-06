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В Госдуме России призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020
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Андрій Павелко в Фейсбук
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу новой формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.
"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.
УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", — сказал депутат.
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