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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Госдуме России призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(84 голосов)

Российским политикам не понравилось изображение Крыма в составе Украины

В Госдуме России призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020

Андрій Павелко в Фейсбук

Новина українською

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу новой формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.

УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", — сказал депутат.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020
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(84 голосов)
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Источник:
Championat

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Комментарии (77)
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Американец 2000
07.06.2021 в 16:39
В Госдуме России внесли на рассмотрение закон , который предусматривает смену буквы Ф на букву П в слове Федерации ))))))
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 09:52
Пердак в госдуме, как и во всей парашке подгорает знатно! Ваше дело мычать да пуй пуйловский посмкатывать.
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+1
0
старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 08:19
Дарма смієтеся. УЕФА заборонить цю форму збірної. Там всі на прикормі в Газпрома, тому вердикт буде такий - "Спорт поза політикою, тому всі політичні моменти (мапи, гасла) потрібно забрати з форми.
Ответить
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 10:00
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки"
Ответить
+1
0
старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 10:01
час покаже.
0
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 11:19
Обломайся, затвердили вже!
Ответить
+2
0
Алекс1955 (Донецк)
07.06.2021 в 07:47
"...Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны..." И эта, ваша ваша позиция разнится с позицией (простите за тавтологию) практически ВСЕХ стран мира. Но, боюсь, в свете последних событий в мире могут и запретить.
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.06.2021 в 22:26
Не нравится - валите на куй с чемпа! Берите пример с вашего кэпа и наяривайте дома перед телеком.
Ответить
+6
0
himeni (Запорожье)
06.06.2021 в 22:08
Свищева на..й, пидо...са
Ответить
+5
0
Lukich11 (М. НОВА КАХОВКА)
06.06.2021 в 22:06
Боже это так тупо заниматься политикой в футболе, футбол к политике вообще никак не относится
Ответить
0
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
06.06.2021 в 22:22
І не кажіть, куме! Задрали ці москаляки своїми тупими висерами!
Ответить
+10
-1
yurets87 (запоріжжя)
06.06.2021 в 21:21
Аж душа радіє і сміється всі ці коменти читати!Слава Україні!І перемог нам на Євро!
Ответить
+7
-3
avatar
anonimus (Київ)
06.06.2021 в 20:26
Дмитрий Свищёв - пішов на куй! І вся ваша дума теж - на куй!
Ответить
+11
-3
Исследователь
06.06.2021 в 20:03
Очень симпатичная форма, что тут не так, не понятно. Делайте себе какую-нибудь чтобы вам нравилась.
Ответить
+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:36
для большего полыхания нужно было на жёлтом комплекте карту выделить синим, на синем комплекте - жёлтым! так в тв-трансляциях будет лучше видно!))
Ответить
+16
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 19:37
Неплохо) А ведь можешь, когда хочешь!
Ответить
+13
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:38
я всегда могу!)))
+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:41
на рукавах ещё можно вышить кленовые листья
+4
-1
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 19:47
Підтримую...
+3
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 21:09
Я тільки, щось не зрозумів щодо кленового листя (може гілка калини). Сподіваюсь це не іронія. Але загалом за коммент
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 21:19
канада. хоккей. "любовь")))
+1
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 23:22
Типа потроллить их тем, что они проиграли в полуфинале чемпионата мира по хоккею Канаде?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 00:49
да
0
0
Сеш (Дніпро)
06.06.2021 в 19:06
На воре и шапка горит
Ответить
+8
-1
razvan 74 (iiii)
06.06.2021 в 18:37
Ну как бы плевать на мнение мокши. Но все же ,пусть еще "запретят" сборные Боснии , Греции - у них контуры стран вообще на логотипах.У армян на лого часть сопредельной страны изображена :) Косово играет преспокойно со своим флагом с контурами под эгидой УЕФА. :)
Ответить
+10
-1
Сеш (Дніпро)
06.06.2021 в 19:07
Причём Косово к ситуации в Украине. У нас, Ане у РФ, у нас тупо спёрли часть земл, тупо залез гопник и сидит
Ответить
+5
-2
2.dc (Николаев)
06.06.2021 в 18:28
Думаю, если Россия добъется официального рассмотрения этого вопроса в УЕФА, то нас либо официально обяжут, либо не официально попросят от этой формы отказаться. УЕФА как огня боится прецедентов, и если нам разрешат, то уже завтра мы получим десятки новых форм, и сотни по этому поводу протестов. Захочет ли ФИФА/УЕФА с этим связываться ... ответ очевиден ...
Ответить
+7
-15
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 18:34
Не бзди, все буде Україна!
Ответить
+10
-5
Сеш (Дніпро)
06.06.2021 в 19:08
А вот там и посмотрим
Ответить
+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
06.06.2021 в 20:03
На якій підставі нас можуть зобов'язати відмовитися від форми, на якій контури нашої країни, визнані всім світом?
Ответить
+10
-4
Chuzman
06.06.2021 в 22:34
А на якій підставі нам зарахували поразку у матчі зі Швейцарію?
0
-2
старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 08:22
Створення преценденту. Там Барселона захоче нанести мапу Каталонії на форму, є багато спірних територій у Європі.
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 11:19
Затвердили сьогодні...
Ответить
0
0
Zonder (Днепр)
06.06.2021 в 18:25
Ещё есть время Кубань дорисовать, тогда у угрофинов припадок точно будет )
Ответить
+17
-5
Chuzman
06.06.2021 в 22:38
Так можно и кубок Азии глянуть, интересно в каких футболках сборная Китая будет играть.
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
06.06.2021 в 18:16
запоребриковый лапоть в курсе, что Европа считает Крым украинской территорией, оккупированной путенским рейхом?
Ответить
+20
-3
ACB (Чернигов)
06.06.2021 в 20:06
Простите, промазал и поставил - ((
Ответить
+3
-2
krakow (Херсон)
06.06.2021 в 18:11
Свищев прямой кишки.
Ответить
+11
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.06.2021 в 18:08
Бабурка единственный, кто здесь минусует...)))
Ответить
+14
-1
Slavutic
06.06.2021 в 17:58
Если уж на то пошло и у россии такая реакция, тогда неплохо бы заодно показать карту россии без немецкого Кёнигсберга и японских Южных Курил! Ещё и без части приграничной территории на Дальнем Востоке, которую Вован китайцам подарил в долгосрочное пользование! А то Германии, Японии и Китаю нынешняя карта россии тоже не очень нравится!
Ответить
+17
-4
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 17:56
Да этот пук для чисто внутреннего российского потребления.
Ответить
+12
-1
Pokeruga (Кропивницкий)
06.06.2021 в 17:30
"Более того, наши команды могут встретиться." !!! =)))) .. Обьясните как с 3-мя поражениями Россия пройдёт в плэй-офф стадию ... что бы там теоретически с нами встретится???))
Ответить
+22
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:37
Дурень думкою багатіє.
Ответить
+10
0
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 17:25
спеціально зайшов на г.вно-сайт спорт-єкспрєс...Знатно палає у рашистів....
Ответить
+17
-3
yurets87 (запоріжжя)
06.06.2021 в 21:18
ой,дякую за пораду,стало цікаво самому почитати ту діарею!
Ответить
+3
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
06.06.2021 в 17:23
какой то дол бо еб пришел всем минусы проставил, агент вовы путлера
Ответить
+18
-8
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:29
В семье не без "Вовы"...
Ответить
+13
-6
FC Energy (Новая Каховка)
06.06.2021 в 17:21
Свинобратья снова взялись за дело. И не стыдно ведь.
Ответить
+17
-2
Sanjobar (Севастополь)
06.06.2021 в 17:19
Там еще "гейборец" - прааативный (Виталик Милонов) свои пять копеечек вставил.(или ему вставили) Не проходят ссылки на этом сайте. На Спорт Экспрессе.
Ответить
+15
-2
Primeval (Одесса)
06.06.2021 в 17:17
Пусть идут в о..ко
Ответить
+15
-2
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 17:05
Ну вот и начали рваться пуканы...)))) а ведь это просто официально признанная всем миром карта Украины!!! Ни какой политики!!! Так можно хотеть и герб с флагом запретить и саму страну )))))
Ответить
+18
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:11
Так им и запретили, поэтому и подгорает.
Ответить
+13
-3
Smooth da Hustler (Львів)
06.06.2021 в 16:50
А кто-то говорил форма плохая, та только из за этой реакции стоит ее оставить
Ответить
+32
-3
Lion Killer (Львів)
06.06.2021 в 16:50
яка тут політична позиція? Це карта країни. Як каже Подерв.янський - кам.яні долбойоби.
Ответить
+22
-3
янковский ян (Запорожье)
06.06.2021 в 16:49
Хороший ход. Тому кто так предложил пятерка.
Ответить
+22
-2
RedBlack (Rivne)
06.06.2021 в 16:43
Форма звичайно так собі, але за підпал пердаків респект)
Ответить
+24
-2
metall5291 (Kharkiv)
06.06.2021 в 16:38
Не нравится мацкве? А кто её спрашивал? Кстати расейских спортсменов кошмарят на всех соревнованиях. Им, и их функционерам, лучше помалкивать.
Ответить
+33
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:41
Им подгорает, без гимна, без флага, без роду, без племени.
Ответить
+27
-3
metall5291 (Kharkiv)
06.06.2021 в 16:41
И кошмарят по делу, забыл добавить. За допинг, за договорняки , за хамство и т.п.
Ответить
+27
-2
aleks68
06.06.2021 в 16:34
дикий вой с мокшанских болот.зацепили лаптеголовых.горят пуканы
Ответить
+28
-3
metall5291 (Kharkiv)
06.06.2021 в 16:39
Ответить
+12
-3
Vantala (Kharkiv)
06.06.2021 в 16:33
Катсапьё вкрай ухи объелось.
Ответить
+26
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:31
Вони таки праві, ми забули Кубань домалювати.
Ответить
+36
-2
budo2012 (Чугуев)
06.06.2021 в 16:27
зацепило рашку что анексированный Крым на форме нашей зборной!!!подгорает,значит правильной дорогой идем!Слава Украине!!!
Ответить
+35
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:26
Московити, мандруйте ген за обрій!
Ответить
+26
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.06.2021 в 16:26
Що ця мокша кукарікає? "...якась політична позиція...різниться з нашою позицією..."? Бее, мее... Що, сцикотно речі своїми іменами називати, зокрема, окупацію Криму - окупацією, вторгнення на Донбас - військовим вторгненням?
Ответить
+24
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:22
Оказывается на этом сайте фильтр не пропускает слово "кац.апы"))) Я в шоке, все матюки мира можно, а вот обидеть сру.ских - ни ни, не политкорректно! Разочарован!
Ответить
+28
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:28
Мы ж не винні що Петро перший їх сам назвав "как цапы". Це ж є чисто російська історія, якої вони цураються.
Ответить
+20
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:34
Отож! Это их мода носить козлиные бородки, пусть теперь не цураются своей козлиной истории!)))
+22
-3
huligan (Черновцы)
07.06.2021 в 01:24
фейсбук за это слово меня забанил на месяц
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.06.2021 в 16:22
Пора стереть их с лица земли
Ответить
+24
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:20
Кац.апы настолько наглые, что сами от этого бесятся)))
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+29
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
06.06.2021 в 16:18
Один казламордый отбекался, скоро должно блеять все стадо
Ответить
+32
-2
efim423 (odessa)
06.06.2021 в 16:18
Пусть потерпят три матча ,всё ровно росия дальше не пройдёт
Ответить
+33
-2
metall5291 (Kharkiv)
06.06.2021 в 16:36
Ответить
+19
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
06.06.2021 в 16:13
хаахах,ща парашка бомбить будет конкретно, пусть ху ем подавятся
Ответить
+30
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:43
Як тобі не соромно, будь толерантним: не х..єм а членом.
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+22
-2


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