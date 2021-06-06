Шевченко: У сборной Украины есть рисунок игры, который отличает нас от других

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне контрольного поединка против команды Кипра. Встреча пройдет завтра, 7 июня.

– Сегодня важный день – День журналиста Украины. Поздравляю всех присутствующих. Удачи, спасибо, что вы есть.

Весь сбор прошел так, как мы и планировали. Все в порядке. Сбор завершится завтрашним матчем с Кипром. Потом едем в Румынию, там уже будем готовиться к первому матчу на Евро.

– 16 лет сборная Украины была зависима от футболиста Андрея Шевченко. Сейчас национальная команда зависит от Ярмоленко, Зинченко, Малиновского?

– Зависимость от игроков всегда будет, от лидеров. Это нормальный процесс. Мы делаем ротацию, даем другим игрокам возможность проявить себя, приглашаем молодежь. Это все для конкуренции. Наши лидеры не должны себя чувствовать уверенно. Если не будет конкуренции – не будет и роста.

– Волнение Шевченко-футболиста и Шевченко-тренера перед чемпионатом Европы отличаются?

– Оно одинаковое. Есть ответственность, прежде всего перед украинскими болельщиками. Будучи игроком, она у меня всегда была, у тренера она есть тем более. Команда делает все, чтобы удачно выступить. Ребята хорошо тренировались, хорошо готовились, не было никаких эксцессов. Самое главное – посмотреть назад после продленной работы и ехать на Евро со спокойной душой, думая, что мы сделали все возможное. Готовиться к матчам и играть.

– Вы просматриваете все матчи будущих соперников или только нарезки?

– К каждому матчу мы готовимся по-своему. На этом сборе мы просматривали разные системы, работали над общей структурой. Это все больше было посвящено нашей игре, нашим действиям на поле. К товарищеским матчам мы тоже подходим серьезно, изучаем соперников, делаем разбор тактики. Особенность этой команды в том, что она готовится к каждому матчу. Мы разбираем и смотрим, как нам лучше играть. Все, что мы делаем – это повседневная рутина, которую мы соблюдаем. Также мы будем готовиться к матчам Евро, ничего супер чего-то там мы делать не будем.

– Вы довольны новой формой сборной ?

– То, что я видел – да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать. Завтра будет экспериментальный состав. У нас есть ряд футболистов, которые меньше сыграли. Были травмированные игроки, если они будут готовы – дадим им сыграть. Это подготовка, хоть и последний спарринг перед ЧЕ. Это не суперконтрольный тест. Наша задача – подготовить максимум людей к Евро.

– Может ли узнаваемый стиль сборной Украины стать для нас проблемой на Евро?

– Это даже хорошо. Если для Северной Ирландии наша игра не стала сюрпризом, значит, нас ждали, как мы будем играть. За 5 лет сформировался стиль команды, структура. Я не вижу в этом проблем, это мне импонирует. У нас есть определенный рисунок, который отличает нас от других.

– Не думали ли, что плохая реализация связана с психологическими проблемами? Не думали взять на Евро психолога?

– Ни в коем случае. Это не психология, это больше связано с качеством. Психология не играет здесь роли. Лишний психолог команде однозначно не нужен.

– Как Зинченко?

– У него все в порядке, он мотивирован.

– Много времени уделяете стандартам?

– Не так много, больше будем уделять, когда поедем в Румынию. Эти 2 недели больше уделяли времени интенсивным физическим тренировкам, тактике, выходу из обороны, розыгрышам в обороне. Тренеру никогда не хватает времени. Чтобы все вместить, все распределить, чем-то надо жертвовать. Но это важный компонент игры, будем разбирать стандарты в Румынии.

– Малиновский уже может говорить с тренерским штабом на итальянском?

– Он отлично говорит на итальянском, но с бергамаским акцентом. Мы его простим за это.

– Футболисты, которые не поедут на Евро, поддерживают форму? Еще же возможно изменение заявки.

– С нами еще тренируется группа людей, помимо 26 из заявки. Они являются полноценными кандидатами, в любой момент они могут кого-то заменить, если будут непредвиденные ситуации. Мы обязаны это делать, ведь есть травмы, ковид. Мы должны быть аккуратными. У Соболя и Цыганкова все в порядке. Все работают в общей группе, но часть будет все-таки заниматься индивидуально, так как не все смогут участвовать в общей тренировке, – рассказал наставник украинской сборной.