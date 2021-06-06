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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: У сборной Украины есть рисунок игры, который отличает нас от других

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Коуч национальной команды провел пресс-конференцию перед Кипром

Шевченко: У сборной Украины есть рисунок игры, который отличает нас от других

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне контрольного поединка против команды Кипра. Встреча пройдет завтра, 7 июня.

– Сегодня важный день – День журналиста Украины. Поздравляю всех присутствующих. Удачи, спасибо, что вы есть.

Весь сбор прошел так, как мы и планировали. Все в порядке. Сбор завершится завтрашним матчем с Кипром. Потом едем в Румынию, там уже будем готовиться к первому матчу на Евро.

– 16 лет сборная Украины была зависима от футболиста Андрея Шевченко. Сейчас национальная команда зависит от Ярмоленко, Зинченко, Малиновского?

– Зависимость от игроков всегда будет, от лидеров. Это нормальный процесс. Мы делаем ротацию, даем другим игрокам возможность проявить себя, приглашаем молодежь. Это все для конкуренции. Наши лидеры не должны себя чувствовать уверенно. Если не будет конкуренции – не будет и роста.

– Волнение Шевченко-футболиста и Шевченко-тренера перед чемпионатом Европы отличаются?

– Оно одинаковое. Есть ответственность, прежде всего перед украинскими болельщиками. Будучи игроком, она у меня всегда была, у тренера она есть тем более. Команда делает все, чтобы удачно выступить. Ребята хорошо тренировались, хорошо готовились, не было никаких эксцессов. Самое главное – посмотреть назад после продленной работы и ехать на Евро со спокойной душой, думая, что мы сделали все возможное. Готовиться к матчам и играть.

– Вы просматриваете все матчи будущих соперников или только нарезки?

– К каждому матчу мы готовимся по-своему. На этом сборе мы просматривали разные системы, работали над общей структурой. Это все больше было посвящено нашей игре, нашим действиям на поле. К товарищеским матчам мы тоже подходим серьезно, изучаем соперников, делаем разбор тактики. Особенность этой команды в том, что она готовится к каждому матчу. Мы разбираем и смотрим, как нам лучше играть. Все, что мы делаем – это повседневная рутина, которую мы соблюдаем. Также мы будем готовиться к матчам Евро, ничего супер чего-то там мы делать не будем.

– Вы довольны новой формой сборной?

– То, что я видел – да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать. Завтра будет экспериментальный состав. У нас есть ряд футболистов, которые меньше сыграли. Были травмированные игроки, если они будут готовы – дадим им сыграть. Это подготовка, хоть и последний спарринг перед ЧЕ. Это не суперконтрольный тест. Наша задача – подготовить максимум людей к Евро.

– Может ли узнаваемый стиль сборной Украины стать для нас проблемой на Евро?

– Это даже хорошо. Если для Северной Ирландии наша игра не стала сюрпризом, значит, нас ждали, как мы будем играть. За 5 лет сформировался стиль команды, структура. Я не вижу в этом проблем, это мне импонирует. У нас есть определенный рисунок, который отличает нас от других.

– Не думали ли, что плохая реализация связана с психологическими проблемами? Не думали взять на Евро психолога?

– Ни в коем случае. Это не психология, это больше связано с качеством. Психология не играет здесь роли. Лишний психолог команде однозначно не нужен.

– Как Зинченко?

– У него все в порядке, он мотивирован.

– Много времени уделяете стандартам?

– Не так много, больше будем уделять, когда поедем в Румынию. Эти 2 недели больше уделяли времени интенсивным физическим тренировкам, тактике, выходу из обороны, розыгрышам в обороне. Тренеру никогда не хватает времени. Чтобы все вместить, все распределить, чем-то надо жертвовать. Но это важный компонент игры, будем разбирать стандарты в Румынии.

– Малиновский уже может говорить с тренерским штабом на итальянском?

– Он отлично говорит на итальянском, но с бергамаским акцентом. Мы его простим за это.

– Футболисты, которые не поедут на Евро, поддерживают форму? Еще же возможно изменение заявки.

– С нами еще тренируется группа людей, помимо 26 из заявки. Они являются полноценными кандидатами, в любой момент они могут кого-то заменить, если будут непредвиденные ситуации. Мы обязаны это делать, ведь есть травмы, ковид. Мы должны быть аккуратными. У Соболя и Цыганкова все в порядке. Все работают в общей группе, но часть будет все-таки заниматься индивидуально, так как не все смогут участвовать в общей тренировке, – рассказал наставник украинской сборной.

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В статье: Андрей Шевченко сборная Украины Сборная Кипра
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Источник:
УАФ

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Комментарии (24)
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ua_fan (south ukraine)
07.06.2021 в 08:42
Капец, откуда столько г*вна на сборную берется. Мужики, мы не французы и не немцы, которых статус обязывает валить всех подряд. Уже за то, что сборная со своей половины поля выходит не тупым выносом вперед продолжительностью в 25 лет, спасибо главному тренеру. Откуда взяться супер-стабильности, если в команде один игрок европейского уровня, а все остальные не намного сильнее дуболомов-мокшей.
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+1
-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
06.06.2021 в 22:35
Чому головний тренер країни (який обіцяв шанувати державну мову і давати інтерв'ю державною мовою) Дає інтерв'ю, мовою агресора ??? Чому інші тренери, будь-якої країни, дають інтерв'ю державною мовою країни, яку тренують? Шева Українець чи малорос ??? Чи просто не повожает закон, чи державну мову???
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+2
0
фрілансер (Львів)
06.06.2021 в 21:31
з Шевченка імпресіоніст ніякий, бо такі малюнки на аукціоні ніхто не купить
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+1
0
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 20:51
хлопці давайте вже віддамо цей крим? адже який референдум не проводь варіант восоедінія з росією переможе. ну так навіщо тоді такі провокації з формою збірної?
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0
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 22:59
Тебе віддамо, на органи.
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 23:45
"Паршиво работать стали, Сосин" "В колонии деквалифицировался, Сергей Иванович". (фильм "Инспектор уголовного розыска") Да, @Кракующянупорзел паршиво работаете! Совсем деквалифицировались, совсем плохие пропагандистские кадры стали "запоребриком" готовить! )))
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 20:29
На вопрос о новой форме сборной Шевченко ответил, скажем так, как дипломат. Я думаю, что у него спросили о дизайне, а он ответил о качестве: « То, что я видел – да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать.» Может мне показалось.
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+1
0
vgolovan (полтава)
06.06.2021 в 19:33
mafan (Рівне)-ти мабуть хочеш щоб шевченко як найшвидше пішов у мілан і не мішав нашій збірній
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+1
0
avatar
mafan (Рівне)
06.06.2021 в 19:06
Це найсильніша Збірна Украпни, яка колись була. Тому підтримуємо Андрія Миколайовича, щоб йому після Євро-2020 пішлося добре в Мілан. Це єдиний тренер, котрий після Ж.Ж.Сабо заговорив українською. Вітаю Андрія Шевченка на посту Мілана після Євро-2020.
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+2
-3
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 19:21
Самая сильганая была в 2012 году с Милей и Богданом Будко
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0
-4
vgolovan (полтава)
06.06.2021 в 19:32
а коли це він нею заговорив
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+1
0
Зритель (Харьков)
06.06.2021 в 19:40
Якщо це жарт - прикольно, якщо серйозно - ця збірна здобула найбільшу поразку за всю історію українського футболу і вже 11 матчів поспіль не може забити більше 1 м'яча за гру.
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+3
0
2.dc (Николаев)
06.06.2021 в 18:34
Андрюша вперед! Пока основное, что нас отличает от других, это реализация голевых моментов. Ну и штырь с ним, пусть отличает, но в лучшую сторону ... )
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0
0
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Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 18:32
Пока что рисунок туманный.Как не вызвать было Ярика Рахитского я не пойму...Лучший защитник в истории Сборной.Но взяли 18 летнего Забавного и Непонятного Судакова.Трубкина тоже опасно ставить на ворота...Он перепуганый...Только Пятов,только Победа...зачем нужны Безус,Макаренко,Долбик,Бэсэдин,?В любой стране конкуренция,честь для игорока.У нас берут для количества или для чего?Сыграл 2 игры за клуб-поехали,сидишь на замене -отлично.Ну главное результат чтоб был.Верим В Команду.Фоменко тоже готовил в 2016 и Порошенко давал добро и что тогда.З поражения и 0 голов..
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+2
-9
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 18:43
Ти звідки таке придуркувате вилізло?
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+5
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 18:55
Сразу видно спеца в футболе?Забарный правый ц.з.,а Ракицкий левый ц.з.конкурент у него Матвиенко,кроме того Ракицкий хорошо начинает атаку но надежностью не отличается,слишком много ошибок у него за Зенит,после которых забиты голы в еврокубках,это если без политики.Пятова можно ставить только за команду пивзавода,не выручает вообще,кроме того часто получает за воротник,а это уже деградация.Безус сейчас в хорошей форме,не помешает,Долбик на замену Яремчуку,других нет,Судаков и Беседин лишние-это да.
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+1
0
can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 12:06
Не воспринимай серьезно троля. Не нужно его кормить.
0
0
avatar
YANKEE (Kиїв)
06.06.2021 в 19:46
действительно " Рахитский"
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.06.2021 в 17:59
И как этот отличительный рисунок игры называется? Хаос вокруг вратарской площади с хрупкими стержнями обороны?
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+4
0
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 17:54
Складывается впечатление, что сборники и тренерский штаб подверглись массовому зомбирование на предмет своей гениальности и неповторимости.
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+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:27
Как-то стремно после последних игр за нашего "художника". Дай Бог что-бы парни развеяли наши страхи.
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+4
0
vgolovan (полтава)
06.06.2021 в 17:18
малюнок є на новій формі а гри не має зовсім
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+5
-1
MU777777 (Дергачи)
06.06.2021 в 17:14
Васнецов!!))
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+3
0
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Кююмалайнен (Київ)
07.06.2021 в 02:11
Суриков... Ну или Судаков
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0
0


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