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Тымчик занимался индивидуально перед матчем против Кипра
Вероятно, у защитника "Динамо" проблемы со спиной
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Правый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Тымчик не тренировался в общей группе национальной команды.
Как сообщает портал Footboom, 24-летний украинец занимался индивидуально в рамках подготовки к товарищескому поединку против Кипра.
По информации источника, у Тымчика проблемы со спиной, так как по ходу тренировочного процесса Александр держался за нее.
Напомним, команда под руководством Андрея Шевченко сыграет против Кипра завтра, 7-го июня. Встреча начнется в 19:00 и пройдет на стадионе "Металлист".
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