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Тымчик занимался индивидуально перед матчем против Кипра

Национальная сборная Украины
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Вероятно, у защитника "Динамо" проблемы со спиной

Тымчик занимался индивидуально перед матчем против Кипра

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Правый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Тымчик не тренировался в общей группе национальной команды.

Как сообщает портал Footboom, 24-летний украинец занимался индивидуально в рамках подготовки к товарищескому поединку против Кипра.

По информации источника, у Тымчика проблемы со спиной, так как по ходу тренировочного процесса Александр держался за нее.

Напомним, команда под руководством Андрея Шевченко сыграет против Кипра завтра, 7-го июня. Встреча начнется в 19:00 и пройдет на стадионе "Металлист".

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В статье: сборная Украины Александр Тымчик
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Источник:
Footboom

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