Тымчик занимался индивидуально перед матчем против Кипра

Правый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Тымчик не тренировался в общей группе национальной команды.

Как сообщает портал Footboom, 24-летний украинец занимался индивидуально в рамках подготовки к товарищескому поединку против Кипра.

По информации источника, у Тымчика проблемы со спиной, так как по ходу тренировочного процесса Александр держался за нее.

Напомним, команда под руководством Андрея Шевченко сыграет против Кипра завтра, 7-го июня. Встреча начнется в 19:00 и пройдет на стадионе "Металлист".