Национальная сборная Украины
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Президент РФС Колосков: УЕФА запретит форму сборной Украины
В России агрессивно отреагировали на новую форму сборной
УАФ/Автор невідомий
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий на счет формы, в которой сборная Украины будет играть на Евро-2020.
"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют право", – сказал Колосков.
Напомним, ранее на обновку нашей сборной
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Источник:Championat
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