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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Президент РФС Колосков: УЕФА запретит форму сборной Украины

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

В России агрессивно отреагировали на новую форму сборной

Президент РФС Колосков: УЕФА запретит форму сборной Украины

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий на счет формы, в которой сборная Украины будет играть на Евро-2020.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют право", – сказал Колосков.

Напомним, ранее на обновку нашей сборной отреагировал депутат российской Госдумы.

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В статье: Национальная сборная Украины РФС Евро-2020
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(9 голосов)
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Источник:
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Комментарии (55)
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DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 09:54
президент РФС Колосковс утра ходит без штанов!
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+4
0
ihor7 (Тернопіль)
07.06.2021 в 09:16
Колосков? То йому скільки років? Я його ще при союзі пам'ятаю. В них там шо час зупинився?
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+4
0
старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 08:23
Про що я і говорив. Гроші не пахнуть, а великі гроші від Газпрому і поготів.
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+3
0
ua_fan (south ukraine)
07.06.2021 в 08:11
Горіла вата, палала...
Ответить
+3
0
ffggpl (Харьков)
07.06.2021 в 07:31
Знає кішка, чиє сало з'їла.
Ответить
+3
0
Sashik (Baltimore)
07.06.2021 в 02:56
Що буде коли прийдеться грати на Крестовському?
Ответить
+2
0
avatar
Footballer16
06.06.2021 в 22:06
А где агрессия? Колосков своё мнение высказал и всё. У нас в ФФУ, не дураки же сидят раз такую форму утвердили, уж чиновники должны регламент знать.
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+2
0
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 20:55
заборонять як пити дати. а потім коли збірна провалітся- будуть кричати що це через заборону форми і клятих москалів. в футбол треба грати, а не провокації кидати. он голландці у них теж триколор, коли програють скажуть що злякалися так як думали що країна агресор грає з нами. розводить Павелко всіх нас
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+2
-26
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 21:05
В тебе який нік, такі і мізки.
Ответить
+15
-2
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 21:09
Это наша история друг
+3
-14
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 21:20
мистыр прызидент?)))))))))))
Ответить
+1
-1
Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 21:23
Клізмак, залізь у ту сраку з якої виліз і не смерди.
Ответить
+11
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 21:55
Боже борони мати таких пришелепкуватих друзів. Тобі до к а ц а п і в.
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+7
-1
Chuzman
06.06.2021 в 22:47
Нет, "дрүг", это твоя история.
Ответить
+8
0
djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 23:47
тролль , у тебя член на лбу вырос трехколорный и ман..д..а вместо рта. с....сь отсюда биомусор
Ответить
+4
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.06.2021 в 20:21
Порядочно припекает
Ответить
+14
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
06.06.2021 в 20:18
Палыхает касапский пердак)
Ответить
+18
-2
Їжак Сергій (Маріуполь)
06.06.2021 в 20:08
Цей колосков - не президент рфс, а почесний президент, тобто - весільний генерал. Вони там у раші усі сказилися від нової форми сб.України...Кінг-конг екс-боксер валуєв теж щось там патякав.
Ответить
+17
-1
avatar
serhi2011 (Барселона)
06.06.2021 в 20:07
тепер у відповідь мо скалі вийдуть грати у пілотках- па-баєвому.)
Ответить
+14
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:40
І в лаптях.
Ответить
+11
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:41
І в лаптях.
Ответить
+8
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:41
І в л а п т я х.
Ответить
+8
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:42
В кокошниках.
Ответить
+11
-1
Singleboy (Харьков-Киев-Львов)
06.06.2021 в 20:05
Раніше не заборонили, то чому зараз мусять?!
Ответить
+11
-1
negoro (kharkov)
06.06.2021 в 20:03
Потрібно було давно заборонити саму росісю, а вони їм дозволяють проводити чемпіонат світу, та інші змагання. Та коли вже це бабло на ерефії скінчиться!?
Ответить
+18
-1
aleks68
06.06.2021 в 20:01
займись лучше своей ..... паРАШЕЙ.страна без гимна и флага с немеряными понтами.приготовьте лучше мочу на анализ.вам не привыкать лаптеголовые
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+15
-1
FC Energy (Новая Каховка)
06.06.2021 в 20:00
Ждём комментарий от УЕФА. Этот пёс и немытая Россия должны быть попущены.
Ответить
+14
-2
ГенриВол (Волочиськ)
06.06.2021 в 19:53
Вот нікому в світі така форма не мозолить очі, а їм не так. Чого УЕФА має заборонити із-за того, що одній країні не подобається.
Ответить
+15
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 19:48
Хороший ход тех,кто создал форму,напоминает гусиный хлев перед домов Ивана Ивановича из известной повести украинского писателя Гоголя.
Ответить
+11
-1
тутти-10 (Сумська область)
06.06.2021 в 19:46
Шевченківську премію дизайнеру такої чудової форми!!!
Ответить
+18
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:50
золотую иголку))
Ответить
+5
-6
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
06.06.2021 в 19:45
Нажерся допінгу і пе.. дить там щось!
Ответить
+17
-1
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
06.06.2021 в 19:43
Мразь рашовска!
Ответить
+16
-1
Карибський Українець (Kingstown)
06.06.2021 в 19:40
Просто суперова форма!
Ответить
+17
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 19:39
Чудова та красива форма ! Реально потрібно таку ввести в усі види спорту !
Ответить
+19
-1
911+ (Харків)
06.06.2021 в 19:29
У всех форма игровая, а у Колоскова боевая. По Фрейду...
Ответить
+22
-1
avatar
Drovko (Lviv)
06.06.2021 в 19:24
Маразм міцнішає...
Ответить
+20
-1
krakow (Херсон)
06.06.2021 в 19:10
"Боевая форма". Почетному маразматику почудилось,что УЕФА,это какой-то военный блок.
Ответить
+26
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 19:24
Да, с боевой формой кукуха конкретно улетела.
Ответить
+17
-2
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 19:09
Скорее УЕФА запретит Колоскова
Ответить
+21
-3
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
06.06.2021 в 19:07
Не хватает с лева на рукаве портрета Романа Шухевича с права Степана Бендеры на спыни смерть ворогам.
Ответить
+19
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 19:35
100%
Ответить
+12
-2
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 19:05
Треба обов'язково ввести таку форму для збірних з усіх видів спорту...
Ответить
+20
-1
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 19:03
оказывается форма реально просто шикарная
Ответить
+23
0
команид (Киев)
06.06.2021 в 19:00
Им надо как-то отвлечь внимание от позорного вылета сборной по хоккею)))
Ответить
+20
-1
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 19:02
Ответить
+17
-1
kalan-86 (Анкара)
06.06.2021 в 18:54
Шёл бы ты в задний проход своему повелителю.
Ответить
+24
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 19:41
Так вони це й роблять, по черзі !
Ответить
+10
0
TarasLviv2019 (LVIV)
06.06.2021 в 18:53
Слава Україні!
Ответить
+25
-2
Alex.696 (Немирів)
06.06.2021 в 20:00
Героям Слава!
Ответить
+11
-1
янковский ян (Запорожье)
06.06.2021 в 18:53
О как разворушили улик
Ответить
+18
-1
razvan 74 (iiii)
06.06.2021 в 18:52
Ну как бы плевать на мнение мокши. Но все же ,пусть еще "запретят" сборные Боснии , Греции - у них контуры стран вообще на логотипах.У армян на лого часть сопредельной страны изображена :) Косово играет преспокойно со своим флагом с контурами под эгидой УЕФА. :)
Ответить
+23
-1
Smooth da Hustler (Львів)
06.06.2021 в 18:49
Карта страны это символ))Иди подмойса маня
Ответить
+21
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 18:47
З собаки зняли намордник і дали команду гавкати, вона й гавкає. А як не буде гавкати перестануть кістки в будку кидати. Рабство, воно таке...
Ответить
+26
-4
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 18:46
Рашист розгавкався...
Ответить
+24
-5


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