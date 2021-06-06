Президент РФС Колосков: УЕФА запретит форму сборной Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий на счет формы, в которой сборная Украины будет играть на Евро-2020.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют право", – сказал Колосков.